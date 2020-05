Nagui : En froid avec Jeanne Mas, il la tacle dans N'oubliez pas les paroles

L'émission avait manqué aux fans. Depuis plusieurs années, N'oubliez les paroles présenté par Nagui rassemble des millions de téléspectateurs chaque fin d'après-midi. Mais confinement oblige, tous les numéros enregistrés ont été diffusés et faute d'inédits, la chaîne a décidé de passer des anciens numéros.

Ce lundi 25 mai, Nagui était donc de retour avec un nouveau numéro pour le plus grand bonheur des fans du programme. Et l'animateur a fait une rentrée pour le moins remarquée. En effet, il s'en est pris à la chanteuse Jeanne Mas avec qui il est en froid depuis de nombreuses années maintenant.

Dans une interview accordée au Parisien en 2009, le présentateur avait fait d'étranges révélations et l'avait accusée d'être raciste. "Quand elle était très connue, elle avait écrit sur le tableau promo de EMI, sa maison de disques : 'Ok pour tout sauf l'Arabe'. Depuis, c'est la fatwa". La chanteuse avait évidemment nié toutes ces accusations.

"c'est sa voix à elle qui me pose un problème"

Ce lundi 25 mai, Nagui en a remis une couche. Maureen, sixième plus grand Maestro du jeu, après l'élimination de Margaux, a choisi le thème des années 80. Lorsque le présentateur a dévoilé la liste des titres, il a été mal à l'aise en voyant "En rouge et noir". Il a même refusé de le prononcer, feignant de se racler la gorge. Maureen a donc mis les deux pieds dans le plat et lui a demandé "Il y a fait un malaise avec le rouge et le noir ?". Ce à quoi il a répondu : "Avec l'interprète il y en a un mais avec la chanson non. Mais si vous voulez la chanter, vous la chantez. Il n'y a aucun problème". Elle s'est donc confondue en excuses avant qu'il ne la rassure : "Tout va bien, tant que c'est vous qui chantez la chanson. Ça me va très bien, c'est sa voix à elle qui me pose un problème".

Par J.F.