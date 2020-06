Nagui : Intervilles annulé, il dévoile l’émission qui va la remplacer

Ce mardi soir, France Télévisions proposera son nouveau jeu inédit et interactif présenté par Nagui et Stéphane Bern, "Tout le monde joue" qui sera aujourd'hui centré autour de questions sur la France. Le choix de cette thématique n'est pas anodin. Ces dernières semaines avec la crise sanitaire du coronavirus, les Français se sont indéniablement recentrés sur leur pays. Nagui - taclé pour son engagement suite à la mort de George Floyd - s'est confié sur ce choix dans un entretien accordé à Ouest-France.

"Nous avons choisi le thème de la France, car nous voulions sortir des messages médicaux dont nous étions abreuvés. Quand on s’est rendu compte qu’on ne partirait en vacances que dans l’Hexagone, on a orienté le sujet 'Connaissez-vous bien la France ?' vers 'Découvrons un peu mieux notre pays'". Nagui en a ensuite dit plus sur les mesures exceptionnelles qui ont été mises en place sur le plateau. "Les personnes ne portant pas de masque seront à 1,50 m les unes des autres. Il y aura la présence d’un public aéré et nous serons toujours en direct avec l’application Tout le monde joue."

"on relancera cette émission avec plaisir"

L'animateur de "Tout le monde veut prendre sa place" a également fait quelques révélations sur ses futurs projets. L'émission Intervilles, prévue sans vachettes, étant annulée à cause du coronavirus, Nagui ne se laisse pas abattre pour autant. "Nous avons dû annuler le tournage d’Intervilles, car il était impossible de respecter les gestes barrières. On a cherché quel divertissement pourrait être mis à la place et nous avons repensé à Pop Show. Deux numéros ont été diffusés et l’un d’eux, consacré à la musique, avait réuni 3 millions de téléspectateurs. On relancera donc cette émission avec plaisir. Je partagerai la présentation avec Valérie Bègue et on réunira plein d’artistes, comédiens ou chanteurs, qui pourront interpréter leur titre. La diffusion aura lieu cet été". Une nouvelle qui devrait ravir les téléspectateurs !

