Nagui : Les internautes lui tombent dessus après son engagement dans l'affaire George Floyd

Impossible d'être passé à côté de cette histoire. Ce lundi 25 mai, un homme noir est décédé après une arrestation pour le moins violente dans les rues de Minneapolis. Alors qu'il n'opposait aucune résistance à une quelconque arrestation, George Floyd a été plaqué au sol par un policier. Pendant de longues minutes, ce dernier a appuyé son genou sur son cou, rendant alors la respiration compliquée, si ce n'est impossible. À plusieurs reprises l'individu l'a supplié de ne pas le tuer et criait qu'il n'arrivait plus à respirer. Quelques secondes après, le jeune homme décédait. La scène insoutenable a été filmée et est massivement relayée sur les réseaux sociaux. La ville a décidé de renvoyer les quatre policiers, mais également d'ouvrir une enquête, ce qui n'a pas suffi à calmer les tensions présentes depuis plusieurs jours dans certains quartiers. Depuis le début de la semaine, de nombreuses manifestations sont organisées et les personnalités du monde entier n'hésitent pas à faire porter leur voix. C'est le cas de Nabilla, qui a réagi avec beaucoup d'émotion.

les internautes mitigés

Nagui, en froid avec Jeanne Mas, s'est également exprimé. Il a posté un message sur son compte Twitter : "Je viens de signer une pétition pour réclamer que les quatre officiers de police impliqués dans le meurtre de George Floyd soient arrêtés et inculpés immédiatement. Vous devriez le faire aussi". Mais, il semblerait que cette initiative ne soit pas du goût de tous. Malgré une majorité de commentaires soutenant l'action, certains internautes étaient plus perplexes. "Pitié, ne dites pas aux Français ce qu’ils doivent faire. Vous êtes juste un ”amuseur” bien payé. Oui, dites ça : ”je vais payer les frais d’avocat de M. Floyd" a-t-on pu lire. Ou encore : "La mort de cet homme en direct au USA est horrible !!! Mais... pour Cédric, Adama, Steve et bien d'autres en France pas de pétitions ? Pas de pétitions pour tous les Gilets Jaunes mutilés à vie en France ???? Très déçue…"

I just signed a petition to demand that the 4 police officers involved in murdered George Floyd be arrested and charged immediately. You should too: https://t.co/H7QQAaTeDb — Nagui (@Nagui) May 27, 2020

Par J.F.