Nagui : les terribles accusations dont l'animateur fait l'objet sur Twitter

Malgré lui, Nagui s'est ce week-end, retrouvé au coeur d'un gros scandale sur les réseaux sociaux. L'animateur a en effet été accusé d'être mêlé à l'affaire des "mutilations faites aux chevaux" qui fait les gros titres depuis cet été. "Affaires des chevaux mutilés : Nagui Fam, animateur de N’oubliez Pas Les Paroles a été mis en examen pour sévices graves sur animaux et placé en détention provisoire par le parquet de Charente-Maritime" ou encore ""Affaire des chevaux mutilés : l'animateur et producteur Nagui placé en garde à vue (parquet de Paris)" mais aussi : "FLASH - L'animateur Nagui placé en garde à vue ce soir, il est entendu pour l'affaire des chevaux mutilés qui secoue la France depuis plusieurs semaines" pouvait-on par exemple lire sur Twitter.



Le sujet a tant été discuté et commenté que le présentateur de l'émission "Tout le monde veut prendre sa place" s'est retrouvé en TT (sujet tendance) dans la nuit de lundi 21 à mardi 22 septembre. Face à l'ampleur de la situation, la chroniqueuse Fanny Ruwet qui officie dans l'émission "La bande originale", justement présentée par Nagui sur France Inter, a été obligée de lui en toucher un mot. L'humoriste a ensuite dévoilé leur conversation sur l'affaire sur Twitter, ce dimanche 20 septembre 2020.

Nagui sous le choc

"Je n'ai aucune idée d'où c'est parti, mais plein de gens ont commencé à dire que c'était toi le mystérieux gars qui mutile les chevaux" a-t-elle lancé à Nagui. Pensant d'abord à une mauvaise blague de la part de sa chroniqueuse, Nagui est rapidement tombé des nues : "Je ne comprends rien. Explique la vanne stp" a-t-il demandé. "La vanne, c'est l'absurdité", lui a-t-elle répondu avant de partager son envie de faire de ces horribles rumeurs le sujet de sa prochaine chronique. "Ok je suis super trop vieux et soulagé" a alors répondu celui dont le salaire fait débat, assez inquiet pour son image.



Si l'affaire des chevaux mutilés existe bel et bien, l'animateur de France 2 n'a heureusement avec lien avec cette terrible histoire. Voilà en effet des semaines que des chevaux, juments, poulains et poneys sont retrouvés mutilés et tués, partout à travers la France. Puisque la police peine pour l'instant à retrouver les coupables, les internautes semblent désormais prêts à accuser n'importe qui. Le 7 septembre dernier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonçait que 153 enquêtes avaient été ouvertes, sur plus de la moitié des départements de France mais il n'y a pour l'instant, aucune piste sérieuse.

Par E.S.