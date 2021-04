Nagui : Magali Ripoll dithyrambique au sujet de l'animateur de N'oubliez pas les paroles (Exclu vidéo)

Nagui a créé la surprise en annonçant son départ de "Tout le monde veut prendre sa place". A la présentation du jeu depuis 15 ans, l'animateur a eu envie de changement. "Ça fait presque trois ans que j'évoquais le besoin de rafraîchir le jeu, ne serait-ce que pour me renouveler. Je ressentais un décalage entre l'émission et moi", a-t-il expliqué le 14 avril dans le Parisien. Mais Nagui qui a déploré l’absence de modernisation du jeu, va bien rester présent quotidiennement sur les écrans avec "N'oubliez pas les paroles". Depuis 2007, l'animateur anime le jeu musical qui rencontre toujours autant de succès sur France 2. A ses côtés, les musiciens et choristes de l'émission contribuent aussi à mettre l'ambiance sur le plateau.

"N'oubliez pas les paroles, pour moi, c'est lui"

Jeudi 15 avril 2021, Mickael Dos Santos a reçu la chanteuse et musicienne Magali Ripoll dans son émission "Le Débrief de Non Stop" diffusée sur Non Stop People. L'occasion pour l'artiste de réagir à la décision de Nagui de quitter "Tout le monde veut prendre sa place". "C'est bien, on pourra enregistrer encore plus d’émissions", a-t-elle lancé en rigolant au sujet des numéros de "N'oubliez pas les paroles". Car la choriste semble difficilement envisager le jeu sans son animateur vedette. "Je suis tellement menée par sa baguette. Pour moi, c'est un modèle en tout sens. Même musicalement, c'est notre chef d’orchestre. Je me repose beaucoup pendant les tournages sur ce qu'il fait, sur sa façon de faire, sur ses perches tendues, ses rires", a-t-elle confié avant d'ajouter : "Il a quand même un charisme particulier et une personnalité forte. N'oubliez pas les paroles, pour moi, c'est lui". Un beau message qui devrait ravir l'intéressé.

