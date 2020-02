Nagui : Magali Ripoll "guidée" pour se rendre chez lui, son étonnante anecdote (Exclu vidéo)

À 41 ans, Magali Ripoll officie quotidiennement sur France 2 dans "N'oubliez pas les paroles". Elle est l'une des choristes de l'émission présentée par Nagui, l'animateur déjà aux commandes de "Tout le monde veut prendre sa place". Ce lundi 10 février, Jordan de Luxe l'a reçue dans son émission "L'Instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. Une interview au cours de laquelle la chanteuse de 41 ans est revenue sur sa collaboration avec le regretté Charles Aznavour sur sa dernière tournée.

"C'est quelqu'un qui m'a donnée la chance d'avoir confiance en moi en tant que musicienne, moi la petite musicienne de province qui débarquait de nulle part. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour j'allais accompagner un artiste comme ça (...) Ça a été vraiment une expérience formidable de l'accompagner partout à travers le monde (...) C'est la dernière personne que j'ai accompagnée sur scène", a-t-elle dit.

Une reconversion toute trouvée pour Nagui ?

Dans ce même entretien, Jordan de Luxe a voulu savoir si Magali Ripoll voyait Nagui en dehors du plateau de "N'oubliez pas les paroles". "Il nous arrive de nous croiser dans des fêtes d'amis communs, de nous voir oui. J'ai été lui rendre visite cet été chez lui, dans le sud de la France", a-t-elle dit. Lorsque l'animateur a poursuivi en lui demandant à quelle adresse le rendez-vous a été fixé, la réponse de la choriste n'a pas manqué de le surprendre. "Vous savez quoi, je ne connais pas l'adresse. J'ai été guidée. Je pense que je saurais y retourner parce que je connais la région", a-t-elle lâché.

Et de préciser : "C'était moi le chauffeur et j'ai été guidée par téléphone parce que c'est chez Nagui. Je pense que je ferais la même chose. C'est un endroit charmant, déconnecté, très, très vivant (...) Je lui ai dit : 'Tu as une très belle voix pour faire le GPS donc si tu penses à une reconversion' (rires)".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'Instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV