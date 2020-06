Nagui marié à Mélanie Page : comment ils se sont rencontrés

Depuis le début du nouveau millénaire, Mélanie Page et Nagui filent le parfait amour. Ensemble, l’actrice australo-britannique et l’animateur de "N’oubliez pas les paroles" ont eu trois enfants : Roxane née en 2004, Annabel en 2008 et Adrien en 2012. Le couple ne s’est marié que le 5 juin 2010. Mais comment se sont-ils rencontrés ? Mélanie Page avait raconté cet épisode sur le plateau de l’émission "Je t’aime etc…" sur France 2. "Ce n’était pas extrêmement romantique. C’était à Saint-Tropez et on s’est rencontrés chez lui. Je faisais un peu la chaperonne d’une copine qu’il avait invitée et moi je lui avais dit : ‘Mais n’y va pas, c’est un piège !’ Et donc j’y suis allée pour la protéger !", indiquait la comédienne.

Une rencontre improbable

"Suite à cette soirée qui s’est bien passée, on s’est vraiment bien marrés. Mais moi j’étais vraiment sur le thème de la vanne genre ‘non, non on ne va pas me la faire", ajoute-t-elle précisant ensuite que Nagui était vraiment très déterminé. "Il a appelé tous les jours pendant deux mois", révélait-elle sur France 2. "Je me suis dit : ‘bon ok, on va peut-être voir ce qui peut se passer", indiquait-elle finalement. C’est ainsi qu’une histoire qui dure depuis vingt ans a débuté. "On était tous les deux pas forcément prêts pour vivre une histoire. Et justement, on est allés très lentement. Les choses se sont faites avec le temps", conclut Mélanie Page qui rèvélait que les amoureux avaient pris leur temps avant de se dire "je t’aime" et de vivre ensemble. Nagui est à retrouver ce samedi 27 juin sur France 2 dans "Pop Show".

Par Non Stop People TV