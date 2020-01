Nagui : Matthieu Delormeau en colère, il le charge sur son métier d'animateur

Depuis 2007, Nagui est aux commandes de "N'oubliez pas les paroles", émission diffusée quotidiennement sur France 2. Un programme qui cartonne, rassemblant en moyenne 3,7 millions de téléspectateurs devant leurs écrans. Mardi 14 janvier 2020, le public a pu continuer à suivre le parcours de Margaux, une candidate qui enchaîne les victoires. Elle a d'ailleurs franchi le cap des 300 000 euros, devenant ainsi la 4e championne de l'émission.

"C'est dingue... Dans ma tête, il y a plein d'idées qui se chamboulent. Je suis tellement contente d'être là", confiait-elle lors de son passage. "Depuis que j'ai 18 ans, je fais les castings, je rêve de venir", continuait-elle, précisant qu'elle suit le jeu depuis l'âge de 12 ans.

"L'anecdote du couloir" révélée

Si "N'oubliez pas les paroles" cartonne sur France 2, l'émission ne fait pas l'unanimité au sein de l'équipe de "Touche pas à mon poste". C'est surtout Nagui et son métier d'animateur qui ont été pointés du doigt par certains chroniqueurs, à commencer par Gilles Verdez. "Nagui me pose un énorme problème. C'est pour moi de la vieille animation, il est dépassé. Je trouve qu'il anime mal, c'est forcé et surtout je trouve que c'est faux, hypocrite. On sent qu'il n'en a rien faire des gens, il n'aime pas les gens et ça se sent. Il n'y a pas de générosité", a-t-il lâché.

Matthieu Delormeau a rebondi sur les propos de son camarade, révélant au passage comment l'animateur se comporterait en coulisses une fois son émission terminée. "Un seul exemple et il est juste : lorsqu'il fait son jeu à midi 'Tout le monde veut prendre sa place', un des assistants qui est dessus, et je le jure, me dit que quand il a terminé d'enregistrer, il exige que personne ne soit dans les couloirs, ni assistant, ni personnel, ni candidat (...) Il faut que quand Nagui passe, personne ne soit dans les couloirs. Mais on est où ? Ça se voit qu'il n'est pas généreux, comme Michel Cymes", a-t-il dit.

Par Non Stop People TV