Nagui payé 100 millions d’euros par France Télévisions ? Sa réponse à la polémique

Il est l’un des visages phares de France Télévisions. Aux commandes chaque jour de "Tout le monde veut prendre sa place" et "N’oubliez pas les paroles", il présente également l’émission musicale "Taratata". Devenu incontournable pour France 2, le compagnon de Mélanie Page à signé un contrat avec le groupe à faire tourner la tête puisque le montant s’élèverait à 100 millions d’euros pour la période de 2017 à 2020. Une somme qui semble agacer la députée Frédérique Dumas, membre du Groupe Libertés et Territoires et ex LREM : "Il n'y a pas d'exigence d'audience, il n'est pas prévu d'audit, la commande porte sur certaines émissions dont le concept n'est pas précisé alors que le montant financier, lui, est bien garanti" a-t-elle déclaré dans les colonnes de L'Obs.

Déplorant "des clauses exorbitantes du droit commun et dérogatoires par rapport aux usages professionnels", elle a demandé à ce qu’une enquête soit ouverte pour s’assurer que les procédures ont bien été respectées avec la société de Nagui Air Productions. Si Nagui n’a pas encore réagi à l’affaire, il a toutefois publié sur son compte Twitter les messages prenant sa défense et rappelant qu’il est rentable pour la chaîne, mais surtout que cet argent n'est pas son salaire. Parmi eux, on peut lire : "Ce chiffre ne veut rien dire. C’est un contrat sur 3 ans et il faut savoir combien il rapporte à la chaîne... Et comme il est écrit dans le journal : ’Nagui est un des animateurs les plus rentables du groupe France Télévisions’. Encore une député LREM qui veut se faire mousser !". Un autre rappelle que les 100 millions d’euros représentent "le contrat entre France TV et la boîte de production" et non pas le salaire de Nagui. "Ça sert à payer toutes les personnes qui travaillent sur les émissions. Et tous les administratifs. Et les loyers. Et le matos", précise l’internaute.

Discret, Nagui réagit indirectement à la polémique

Un compte Twitter a ajouté : "Ça sent la jalousie a plein nez de la part d'une productrice qui a moins de succès que celui qu'elle attaque…". Un autre a souligné : "En fait la député qui a soulevé le lièvre, c'est pas les 100 millions qui gênent, c'est que le contrat ne respecte aucun standard d'usage en terme de désignation concrète des émissions, d'audience minimum etc…". Ce à quoi Nagui a directement répondu : "Faux, il y a des clauses, des audits etc...tout est dans le respect des règles". Alors quand un internaute lui demande directement si le montant indiqué est son salaire, il a précisé : "Comme j’aimerais et bien non il s’agit des budgets pour fabriquer pendant 3 ans des émissions de jeux de divertissements de talks de musiques soit près de 4.000 épisodes qui emploient chacun 140 pers".

Le mec produit plus de 1000 émissions par an. Entre Tlmvpsp, noplp, Tlmasmad, Taratata et les émissions à 21 heures. A l'émission, cela ne doit pas revenir à beaucoup. Oswald Cobblepot (@Leroybr2106) February 11, 2021

Puis comme si il touchait les 100M. Déjà y'a la TVA, puis l'équipe, puis la location des studios. Mais nos chers ( au sens propre comme figuré) préfèrent jouer les vierges effarouchées. Qu'ils regardent déjà les abus chez eux. Sol Jérémie (@dyonisos84) February 12, 2021

Nagui : son contrat de 100 millions d'euros avec France Télévisions révolte une députée qui exige une enquête https://t.co/VyPBXhZCBS #Société pic.twitter.com/W6U4QdyyFo L'important (@Limportant_fr) February 11, 2021

C'est vrai que la réussite énerve certains ou certaines loosers looseuses. jean-pierre mariette (@JeanXcoucou) February 11, 2021

@Nagui le succès dérange ! 100M pour 3 ans de contrat pour une boîte de prod je pense que ramené aux nombres d'employés et d'émissions, il doit pas rester tant que ça pour @Nagui. Quand on tape pas sur @Cyrilhanouna on tape sur @Nagui. Belle France ! Johann_Officiel (Johann_Porcher) February 12, 2021

