Nagui prêt à mettre un terme à sa carrière d'animateur ? Il répond

Dans un entretien exclusif accordé à TV Mag, Nagui s'est confié sur sa carrière d'animateur. En plus d'être à la radio dans "La Bande originale" sur France Inter, le mari de Mélanie Page présente quotidiennement deux émissions sur France 2, à savoir : "Tout le monde veut prendre sa place" et "N'oubliez pas les paroles". De plus, il relance en tant que producteur le célèbre jeu "Intervilles" dont l'animation sera assurée par Valérie Bègue, Olivier Minne et Bruno Guillon.

Comment prépare-t-il le retour de l'émission ? "On essaye de répondre à des codes plus actuels en termes de technologie et de sens de l'humour aussi. On souhaite trouver une écriture moderne, dynamique avec énormément de jeux, bien plus que ce qu'il y avait avant. Pour cette nouvelle mouture, on va avoir une quinzaine de jeux par émission, dont quelques incontournables comme le mur des champions", a-t-il confié. Quant à la polémique sur les vachettes, Nagui n'a pas souhaité rebondir davantage sur le sujet. "Je la comprends, mais je n'ai pas plus envie que ça de l'alimenter", a-t-il dit.

"L'antenne ne me manquerait pas"

Dans cette même interview, Nagui a évoqué son avenir, laissant planer le doute quant à la suite de sa carrière dans l'animation. "Je pense qu'un jour j'arrêterai l'antenne pour me consacrer uniquement à la production", a-t-il confié.

Et de poursuivre : "Avec le rythme de travail et le côté chronophage, tous les ans, je me pose la question de savoir si je continue ou pas. C'est totalement envisageable, ça peut très bien arriver dans quelques mois, car mes contrats avec France 2 et France Inter s'arrêtent fin juin. Ça ne me gênerait absolument pas et l'antenne ne me manquerait pas, car je l'ai déjà vécu. Maintenant, je ne crois pas que mes directions le souhaitent, mais surtout, ça serait culotté. En même temps, quel panache !"

Par Non Stop People TV