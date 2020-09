Nagui : sa femme Mélanie Page ose une blague très coquine en plein direct

Mariés depuis dix ans et parents de trois enfants, Nagui et Mélanie Page démontrent quotidiennement que l'humour est un peu la clé du succès pour un couple. Très complices, l'animateur de 58 ans et la comédienne australienne de 44 ans sont toujours partants pour se chambrer et rigoler ensemble dès qu'ils sont réunis en public. Ce mardi 22 septembre 2020, le producteur et animateur était aux commandes d'un nouveau numéro de l'émission "Tout le monde joue en cuisine". Parmi les invités : Tarek Boudali, Donel Jack'sman, Vanessa Guide, ou encore Nicolas Briançon mais aussi son épouse, Mélanie Page !



Venue pour assurer la promotion de la pièce dont elle tient l'un des rôles principaux, Mélanie Page n'a vraiment pas pu s'empêcher de taquiner le père de ses enfants en direct. La comédienne était en train d'avouer que son dessert préféré était la pavlova quand son mari lui a lancé une petite pique en premier : "Et quand je pense que ça fait vingt ans que vous n'en avez pas faite, c'est dingue" , a-t-il scandé, sous les rires des invités, avant d'insister : "Est-ce que tu m'as fait une pavlova depuis qu'on est ensemble ?".

Mélanie Page ose une vanne coquine

Pas démontée, la jolie blonde qui a récemment conté son expérience sexuelle avec un de ses cousins, a ensuite abordé la pièce qu'elle rejoue sur scène accompagnée de Julien Boisselier et de Bruno Solo. Encore une fois, l'animateur n'a pu se retenir de taquiner sa femme en lui adressant quelques regards et remarques coquins.

Enfin, lors d'une séquence sur les pâtes, le chef italien Simone Zanoni est venu en plateau afin d'évoquer les techniques de cuisson. Malgré sa maîtrise du français, le professionnel a buté sur le mot "peser" qui est devenu "baiser". Il n'en fallait pas plus que pour Nagui ne rebondisse : "On n'a pas baisé non plus... C'est-à-dire que l'Italien c'est plus fort que lui", a lancé l'animateur. Et sa femme Mélanie Page de lui répondre du tac au tac : "Toi, après toutes les vannes que tu viens de me faire, t'es pas près de baiser en tout cas" a lâché la mère de famille sourire aux lèvres.

Par E.S.