Nagui : sa femme Mélanie Page pose seins nus sur Instagram

Depuis sa rencontre avec Mélanie Page, Nagui est un homme comblé. L’animateur de "N’oubliez pas les paroles" (France 2) la rencontre en 2000. Nagui, déjà papa d’une petite fille prénommée Nina et née de sa relation avec l’animatrice Marine Vignes, demande Mélanie Page en mariage en 2010. Ensemble, ils ont trois enfants : Roxane (née en 2004), Annabel (2008) et Adrien (2012). D’ordinaire très discrets sur leur vie privée, Nagui et Mélanie Page ne s’affichent que très peu. Ils ont d’ailleurs surpris beaucoup de téléspectateurs en apparaissant ensemble dans le dernier numéro de l'émission "Tout le monde joue en cuisine" sur France 2. Blagues coquines, regards complices… Nagui et Mélanie Page n’ont pas manqué d’amuser la galerie. Si leur apparition télévisée a été beaucoup commentée, Mélanie Page fait désormais parler d’elle pour une toute autre raison.

Nagui fier de sa femme Mélanie Page

La dernière publication de la comédienne sur Instagram ne laisse personne de marbre. Et pour cause, Mélanie Page se dévoile comme on ne l’avait jamais vu ! L’actrice pose seins nus devant l’objectif de la photographe Céline Nieszawer qu’elle n’a pas manqué de remercier en légende. "Merci à @nieszawer_celine pour ces belles photos dans le cadre de ses séries sur la peau…", a-t-elle écrit. Depuis que Mélanie Page a posté ces clichés sur son compte suivi par moins de 7 000 abonnés, les commentaires élogieux pleuvent. "Wouahou ! Très belle", "Madame vous êtes la beauté incarnée", "Aussi jolie qu’en vraie ! Belle et naturelle !", "Mélanie vous êtes magnifique et rayonnante", "Une vraie beauté", "Très jolie femme et de très beaux yeux", "Femme épanouie", peut-on lire. De quoi rendre fier Nagui qui a partagé le cliché de sa femme topless dans sa story Instagram.

Par Matilde A.