Nagui : sa femme Mélanie Page réagit à son choix d'arrêter "Tout le monde veut prendre sa place"

Nagui a surpris en annonçant arrêter "Tout le monde veut prendre sa place". À la tête de l'émission quotidienne sur France 2 depuis 15 ans, l'animateur a ressenti un besoin de changement. "Ça fait presque trois ans que j'évoquais le besoin de rafraîchir le jeu, ne serait-ce que pour me renouveler. Je ressentais un décalage entre l'émission et moi", a-t-il expliqué dans le Parisien le 14 avril sur cette décision "mûrement réfléchie". Face au manque d'évolution du jeu, Nagui a préféré laisser sa place, qui fait désormais l’objet de rumeurs sur celui ou celle qui le remplacera en septembre prochain. Si Cyril Féraud a démenti être en lice, le nom de Laurence Boccolini a été cité. Tandis que l'avis de Nagui n'a pas été sollicité pour choisir qui lui succédera, sa femme Mélanie Page a réagi à son prochain départ.

"Il avait le sentiment de tourner en rond"

Au casting de la série "L’Ecole de la vie", diffusée sur France 2 et co-produite par Nagui, l'actrice a confié dans Télé Star ce lundi 26 avril : "Il n'a pas envie de se lasser. Il est mû par la volonté d'avancer. Il avait le sentiment de tourner en rond". Soutien indéfectible de l'animateur, Mélanie Page est très présente dans sa vie. "En vingt-et-un ans, je suis venue à presque tous les Taratata et je suis toujours assise derrière mon mari… J’aime bien me mettre derrière lui, on se parle entre deux séquences… Les rares fois où je n’ai pas pu venir, j’étais enceinte ou en tournage !", a-t-elle raconté tandis que Nagui n'était pas présent les jours de tournage de sa femme pour la série.

