Nagui : Sa femme Mélanie Page révèle son expérience sexuelle avec un cousin

Depuis de nombreuses années, Nagui et sa femme Mélanie Page filent le parfait amour. Sur le plateau de l'émission "Ça ne sortira pas d'ici" en décembre dernier, l'animateur de France 2 s'était confié sur sa rencontre avec son épouse : "Elle a clairement changé ma vie. Je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui si je ne l'avais pas rencontrée. Avant, j'étais moins sûr de moi, mais pas au sens prétentieux du terme, seulement dans la confiance. Au moment où je l'ai rencontrée, j'étais viré de Canal et peu de temps après, j'étais viré de RTL. Donc on est dans une situation où l'on doute de soi. On se dit qu'on est peut-être plus fait pour ce métier. Il y a eu des moments pas très agréables, j'avais vraiment l'impression d'être persona non grata". Mais si Nagui est l'homme de sa vie, Mélanie Page a fait une surprenante révélation sur une expérience sexuelle.

"J'ai couché avec un autre de mes cousins"

Ce vendredi 7 février, Nagui recevait sa femme et Bruno Solo dans son émission "La bande originale" sur France Inter pour parler de la pièce de théâtre "Dix ans après". Et à la surprise générale, Mélanie Page a soudainement révélé avoir déjà couché avec son cousin : "J'ai eu mon premier baiser avec mon cousin germain et j'ai couché avec un autre de mes cousins... J'ai embrassé le premier à deux ans. C'était un vrai baiser. La nuit avec mon cousin s'est passée en Australie. Tout ça est vrai ! La nuit c'était avec un cousin, mais pas germain, et elle s'est passée en Australie. D'ailleurs, tout ce qui se passe en Australie, reste en Australie" Si les chroniqueurs ont été choqués par cette révélation, Nagui a tout simplement lâché : "Je suis tellement gêné".

Par Alexia Felix