Nagui : Ses adieux touchants à Tout le monde veut prendre sa place

Nagui et "Tout le monde veut prendre sa place", c'est officiellement terminé. Ce jeudi 22 juillet, celui qui était aux commandes du célèbre jeu de France 2 depuis sa création en 2006 a fait ses adieux aux téléspectateurs. Comme il l'avait expliqué dans les colonnes du Parisien en avril dernier, Nagui a lui-même pris la décision de se retirer : "Cette décision est mûrement réfléchie. Ça fait presque trois ans que j'évoquais le besoin de rafraîchir le jeu, ne serait-ce que pour me renouveler. Je ressentais un décalage entre l'émission et moi" avait-il alors confié.

TLMVPSP "m'a apporté beaucoup"

Forcément, Nagui ne pouvait pas tourner le dos à 15 ans de carrière sur France 2 sans un petit mot pour son équipe et ses fidèles téléspectateurs. Alors au moment de présenter sa toute dernière finale de "Tout le monde veut prendre sa place", l'animateur s'est retourné vers la caméra : "Alors je dirais simplement un truc : merci à toutes celles et tous ceux qui ne sont pas là parce qu'en 15 ans il y a eu beaucoup de passage dans cette émission, donc merci à toutes celles et tous ceux qui ont été là depuis le début de cette histoire. Je ne sais pas ce que j'ai pu apporter à cette émission en tout cas, elle m'a apporté beaucoup ! Je ne l'oublie pas…", a-t-il déclaré. Le 9 août prochain, après une pause de quinze jours en raison des Jeux Olympiques de Tokyo, c'est Laurence Boccolini qui sera aux commandes de l'émission.

Par Benjamin S.