Nagui : son ex-compagne Marine Vignes lève le voile sur leur relation actuelle (Exclu vidéo)

Chaque mercredi sur Non Stop People, Jacques Sanchez présente son émission "Face aux médias" dans laquelle il reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur son actualité. Cette semaine, le présentateur reçoit Marine Vignes, la co-animatrice de l'émission "Météo à la carte" sur France 3 aux côtés de Laurent Romejko. Dans un extrait inédit que nous vous dévoilons ce mardi 16 mars, elle en dit plus sur son nouveau projet, à savoir la création d'une marque de vêtements.

"J'ai toujours adoré la mode (...) Je suis une dingue de mode depuis toujours. J'ai essayé à de nombreuses reprises de présenter des émissions de mode aux différentes chaînes pour lesquelles j'ai travaillé", commence-t-elle. Et de poursuivre : "La marque s'appelle 'Love and Let Dye' (...) Je suis très casual comme fille. Je ne me suis jamais habillée comme une fille (...) J'aime les fringues à la cool".

Quatre ans d'amour avec Nagui

Dans ce même extrait, Marine Vignes accepte d'en dire plus sur sa relation actuelle avec Nagui, son ex-compagnon. Pour rappel, ces derniers ont été en couple de 1995 à 1999. De leur histoire d'amour est née une fille, prénommée Nina, aujourd'hui âgée d'une vingtaine d'années. "C'est une relation d'ex très correcte avec une enfant au milieu qu'on a élevé tous les deux en garde alternée et qui, je crois, s'en sort très bien. Elle travaille pour un groupe hôtelier à Londres", dit-elle à Jacques Sanchez.

Depuis sa séparation d'avec Nagui, Marine Vignes est en couple avec Marc-Antoine Colonna, un producteur avec lequel elle aime s'afficher sur les réseaux sociaux. "Je trouve qu'Instagram, c'est un lieu pour s'amuser. Qu'est-ce qui y a de plus ennuyeux que d'aller spécifiquement sur cette application pour regarder des instagrameuses qui vous ennuient ? Non. J'essaie de faire un truc marrant, et surtout de me moquer de moi, parce que finalement, c'est ce qui y a de plus drôle dans la vie, c'est quand on se moque de soi-même", explique-t-elle. Ensemble, ils sont les heureux parents d'une deuxième fille, Tess, née en janvier 2005.

