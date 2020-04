Nagui : son petit tacle à Patrice Laffont en évoquant "le pire Fort Boyard"

Heureusement pour les fans des émissions de Nagui, l’animateur a tourné suffisamment de numéros de “Tout le monde veut prendre sa place” et “N’oubliez pas les paroles” en amont pour les occuper pendant cette période de confinement. Ainsi, l’époux de Mélanie Page continue de faire les beaux jours de France 2 avec ses candidats haut en couleur.

Alors que le champion actuel, Christophe, devait répondre à une question sur la participation de l’animateur à l’émission culte de France 2 en 1996, Nagui s’est lancé dans le récit "du pire 'Fort Boyard' pour les équipes, mais le plus drôle pour les téléspectateurs". Bien qu'il ne participait pas à l'aventure au moment des faits, il continue : “C'est à dire que Bruno Solo était parti totalement en vrille, et ne respectait absolument pas les consignes de Patrice Laffont, qui était extrêmement énervé...".

PATRICE LAFFONT "A CARRÉMENT GIFLÉ" GAËL LEFORESTIER"

Plongé dans ce vieux souvenir, Nagui explique que Patrice Laffont "avait très peu de recul sur les vannes de Bruno Solo”. Il est également revenu sur les passages de l’émission au cours desquelles “Patrice Laffont disait 'partons par là', et que Bruno Solo répondait 'OK !', et partait de l'autre côté, et donc ça le rendait totalement dingue !"

Loin de s’arrêter là, il conclut son histoire par : “Sur le tapis roulant, il (Bruno Solo, ndlr) en envoie partout, et même, exaspéré par les pitreries, Patrice Laffont a carrément giflé Gaël Leforestier, c'est vous dire le sens de l'humour qui existait à ce moment-là, à un moment il faut appeler un chat un chat...".

Par C.F.