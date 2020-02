Nagui : Un salaire d'un million d'euros annuel ? Il répond

En 2018, le magazine "Capital" consacrait un portrait à Nagui et estimait que l'animateur de "Tout le monde veut prendre sa place" touchait un salaire compris "entre 750 000 et un million d'euros par an" avant d'ajouter, "et de 120 000 à 150 000 euros de salaire annuel chez France Inter". Le magazine revenait aussi sur les chiffres de "Air Productions", la société de production de l'animateur, et évoquait 32 millions d'euros de recettes en 2016-2017. Des chiffres qui ont fait réagir. Le principal intéressé s'est confié au magazine "Stratégies". Avant de confirmer ou non les rumeurs, l'ami de Didier Deschamps précise que parler d'argent "est forcément interprété comme de l'impolitesse" en France.

Un salaire impressionnant qui lui vaut d'être "vanné"

Concernant son salaire, Nagui répond sans toutefois donner de chiffre exact : "on ne doit pas être très loin". Il reconnaît que son salaire mirobolant est souvent la cible de blagues. "Dans la bande des humoristes, me vanner sur mon pouvoir d'achat, c'est la première vanne qui vient à l'esprit". Même s'il estime être moins payé que ceux qui le vannent. Nagui n'a pas souhaité évoqué les chiffres de sa société de production. "Stratégies" révèle également que le contrat de l'animateur à France Télévisions devrait être renouvelé prochainement, il pourrait donc négocier un salaire plus élevé. S'il connaît la réussite, Nagui fourmille de projets. En plus de la présentation de ses émissions, il produira prochainement le retour d'"Intervilles", programme culte du petit écran. Grand changement à prévoir : les vachettes, symboles de l'émission n'en feront plus partie. Une décision loin de passer inaperçue et qui a notamment fait réagir Patrick Sébastien.

Par Valentine V.