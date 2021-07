Nagui : une rare photo de sa fille Nina dévoilée sur Instagram

En mars dernier, Jacques Sanchez a reçu Marine Vignes dans son émission "Face aux médias" diffusée sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel l'animatrice de 48 ans ans en a dit plus sur ses rapports actuels avec Nagui, son ex-compagnon. Ces derniers ont été en couple pendant quatre ans, de 1995 à 1999. "C'est une relation d'ex très correcte avec une enfant au milieu qu'on a élevé tous les deux en garde alternée et qui, je crois, s'en sort très bien. Elle travaille pour un groupe hôtelier à Londres", confiait-elle.

Depuis sa séparation d'avec Nagui, Marine Vignes est en couple avec Marc-Antoine Colonna, un producteur avec lequel elle aime s'afficher sur les réseaux sociaux. "Je trouve qu'Instagram, c'est un lieu pour s'amuser. Qu'est-ce qui y a de plus ennuyeux que d'aller spécifiquement sur cette application pour regarder des instagrameuses qui vous ennuient ? Non. J'essaie de faire un truc marrant, et surtout de me moquer de moi, parce que finalement, c'est ce qui y a de plus drôle dans la vie,c'est quand on se moque de soi-même", continuait-elle.

Sa fille prend la pose sur Instagram

Du temps où Marine Vignes était en couple avec Nagui, l'animatrice a donné naissance à leur premier enfant, une fille prénommée Nina. Elle est aujourd'hui âgée de 24 ans. "Elle travaille dans un groupe hôtelier à Londres", confiait-elle sur Non Stop People. Ces dernières se retrouvent de temps en temps pour profiter l'une de l'autre. Ainsi, dimanche 4 juillet 2021, Marine Vignes a posté une photo sur sa page Instagram. Elle y apparaît aux côtés de sa fille. Un instant immortalisé à Boulogne-Billancourt. Et autant dire que Nina ressemble trait pour trait à son père, Nagui. De plus, cette publication n'a pas manqué de faire réagir les internautes. "Mère et fille sur la deuxième photo, love", a posté l'un d'entre eux. "Ma photo préférée, mère et fille", a poursuivi un autre.

Par Non Stop People TV