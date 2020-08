Naoil (Koh-Lanta) : Denis Brogniart annonce la naissance de son premier enfant

Carnet rose pour Naoil ! La famille Koh-Lanta s’est agrandie. La jeune femme qui a remporté la dernière édition du jeu d’aventure a donné naissance à son premier enfant lundi 24 août. La boxeuse vit une magnifique année 2020. En plus de sa victoire au jeu de TF1 qui s’accompagne d’une belle somme d’argent, elle découvre les joies de la maternité. Et c’est Denis Brogniart, le présentateur du divertissement de TF1, qui a dévoilé la bonne nouvelle. Invité de RMC dans "Les Grandes Gueules" ce mardi 25 août pour évoquer la nouvelle saison "Koh-Lanta : les 4 terres", l’animateur a déclaré : "J’en profite pour saluer Naoil qui est maman depuis hier". Une naissance annoncée discrètement. Et ALP, la société de production du jeu, a dévoilé le nom du bébé, un petit Aylan à travers un post Instagram.

Une naissance attendue

L’accouchement de Naoil était attendu par ses abonnés. En effet, celle qui s’est mesurée en finale face à Inès a dévoilé que son terme était prévu le 6 septembre prochain, mais que la naissance était imminente. Le jeudi 20 août, elle confiait avoir perdu les eaux. Mais à partir de ce moment, l’arrivée de son fils s’est fait désirer. Elle confiait en story Instagram dimanche 23 août n’avoir toujours pas accouché. Jusqu’au lendemain à en croire les déclarations de Denis Brogniart. La boxeuse et son mari Greg deviennent donc parents pour la première fois d’un petit garçon. Le sexe du bébé avait été annoncé par Naoil sur Instagram. Tout au long de sa grossesse, elle est restée proche de ses abonnés et a même proposé un sondage pour connaître leur avis. Alors que la majorité penchait pour un garçon, elle a confirmé qu’elle attendait un fils.

Par Valentine V.