Naoil (Koh-Lanta) : son accouchement prévu en septembre est imminent

Les téléspectateurs l’ont découverte sur TF1 dans Koh-Lanta. Naoil remporte l’épreuve des poteaux devant Claude, chouchou du public, et choisi Inès pour aller en finale. C’est elle qui gagnera le jeu. Au cours de la diffusion des épisodes, la boxeuse a dévoilé sa grossesse sur les réseaux sociaux. Proche de ses abonnés, elle a posté un sondage pour connaître leur avis sur le sexe de son futur enfant. S’ils ont répondu garçon pour la majorité, Naoil a confirmé qu’elle attendait un fils. Dans une interview donnée à TV Mag en juin dernier, elle faisait quelques confidences. "Mon bébé est attendu pour le mois de septembre" expliquait la jeune femme. Mais ce jeudi 20 août, la naissance semble imminente. L’aventurière a posté une photo d’elle depuis la maternité et s’explique.

Un terme avancé et un bébé pressé

Alors que mercredi 19 août elle se filmait en story Instagram pour sa dernière échographie à l’hôpital, Naoil y est visiblement restée. Tôt dans la matinée ce jeudi 20 août, la gagnante de Koh-Lanta 2020 a posté un selfie d’elle depuis la maternité et explique à ses abonnés que la date de son accouchement a été avancée. "Hello tout le monde, bon ça y est bien que le terme de mon accouchement soit le 6 septembre et qu’après dernière visite médicale il m’ait prévu un déclenchement le dimanche 23 août…" Dans la suite de son post, Naoil révèle que finalement la naissance serait encore plus proche. "Mon bébé en a décidé autrement. Résultat, poche des eaux rompues depuis hier… C’est pour bientôt". En commentaires les internautes la félicitent et sont nombreux à lui envoyer du "courage". Naoil et son mari, découvert par les téléspectateurs pendant la diffusion de Koh-Lanta, vont donc bientôt faire la connaissance de leur petit garçon.

Par Valentine V.