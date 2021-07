Naoil (Koh-Lanta) : son adorable cliché avec son fils qui fait fondre Instagram

Naoil a participé en 2020 à une saison de "Koh-Lanta" pleine de rebondissements et diffusée sur TF1 lors du tout premier confinement. Si des anonymes comme elle ont vécu cette incroyable aventure, cinq anciens candidats emblématiques étaient également de la partie, dont Claude. Finaliste, l'aventurière a fini par s'imposer sur les poteaux et c'est face à Inès qu'elle s'est retrouvée. À l'issue du direct présenté par Denis Brogniart, elle a été sacrée grande gagnante de cette édition pas comme les autres. Un peu plus de deux mois après cette victoire, Naoil a donné naissance à un petit garçon prénommé Aylan. Une nouvelle qui avait été annoncée par le présentateur phare de TF1 sur sa page Instagram.

"Mère & fils forever"

Depuis la fin de son aventure, Naoil alimente sa page Instagram. Ainsi, récemment, elle a rendu hommage à sa maman et à son papa pour leurs fêtes respectives. Elle a aussi souhaité un très joyeux anniversaire à sa nièce dont elle est très proche. Enfin, elle a félicité la gagnante de la récente saison de "Koh-Lanta" diffusée, Maxine. "Une nouvelle fois, 'Koh-Lanta' est gagné par une femme. Bravo Maxine pour cette folle et belle aventure que seul un aventurier peut comprendre. Être capable de faire KL quand tu as subi un échec sportif, un burn out, que t'as pas confiance en toi et faire ce que t'as fais, RESPECT", a-t-elle posté.

Dimanche 25 juillet 2021, Naoil a fait réagir la Toile en postant un cliché d'elle sur lequel elle s'affiche complice avec son fils. Une publication qu'elle a faite pour un évènement précis, comme elle l'a révélé en légende. "11 mois. Mère & fils forever", a-t-elle posté. Dans le fil des commentaires, des internautes n'ont pas manqué d'écrire un message à l'attention de la maman. "Trop belle photo. Un fils reste toujours fusionnel avec sa maman", a écrit l'un d'entre eux. "Joyeux moiversaire à ton chéri. Gros bisous à vous", a continué un autre.

Par Clara P