Natacha Lindinger : ces blessures infligées à Dany Brillant durant un tournage

Depuis le départ de Mathilde Seigner en 2018, c'est l'actrice Natacha Lindinger qui tient le rôle principal de la série "Sam" diffusée sur TF1. Très appréciée du public, la comédienne de 50 ans est très sollicitée sur petit et grand écran... et a d'ailleurs récemment été aperçue dans les séries "La Faute" sur M6 et "Kaboul Kitchen" sur Canal+.



Face aux nombreuses demandes, Natacha Lindinger a donc le luxe de choisir ses rôles... et vient de refuser dans la série à succès "Demain nous appartient" : "Je crois que je n'en aurais pas envie. La récurrence, c'est particulier, parce qu'il faut se renouveler. Je n'aime pas l'idée d'appartenir, d'être représentante d'une chaîne, de ne faire qu'un type de rôle. Sam me prend déjà facilement cinq mois dans l'année. J'ai besoin d'avoir d'autres projets" a-t-elle confié à Télé2Semaines.

Dany Brillant dévoile une amusante anecdote

Ce samedi 16 janvier, Dany Brillant qui était l'invité d'On refait la télé, l'émission médias diffusée sur les ondes de la radio RTL s'est confié sur l'actrice de la série Sam. Venu pour assurer la promotion de son album hommage à Charles Aznavour, dans lequel il reprend onze tubes de son mentor, et de la grande tournée qu'il compte effectuer à l’automne 2021, le crooner de 55 ans est aussi revenu sur son parcours, et a notamment fait des révélations sur le tournage douloureux du téléfilm Roméo et Juliette, diffusé en 2007 sur M6.



Dans cette comédie policière romantique, Dany Brillant campait Patrice Roméro, un flic marseillais de l'antigang macho et bling bling qui mène une double vie : la nuit, il écrit des romans à l'eau de rose à succès sous un pseudonyme ! Soupçonné par la police des polices de tremper dans un trafic au vu de son train de vie, il va devoir faire équipe avec une inspectrice incarnée par Natacha Lindinger.

Si les deux personnages finissent par tomber amoureux dans le film, Dany Brillant a quant à lui souffert à cause des maladresses de l'actrice. "Il ne m'est arrivé que des galères ! Elle m'a cassé deux dents ! […] Elle m'a mis les menottes, mais les menottes me sont arrivées dans la bouche et je me suis cassé deux dents… Un jour, elle m'a donné une claque, et elle m'a crevé un tympan" a-t-il raconté sans nommer la comédienne directement. Le chanteur ne semble pas rancunier pour autant puisqu'il a raconté ces anecdotes sur le ton de l'humour.

Par E.S.