Natacha Polony : opposée à Europe 1, elle remporte son procès aux Prud’hommes

En 2010, Natacha Polony rejoignait les équipes d’Europe 1. Elle était alors chroniqueuse de l’émission "Europe 1 Soir" jusqu’en décembre de la même année. Dès septembre 2012, elle assurait la revue de presse matinale. Mais cinq ans plus tard, en juin 2017 et peu de temps après l’arrêt de son programme "Polonium" sur Paris Première, Natacha Polony apprenait que la radio avait décidé de se passer de ses services. Un licenciement surprise pour la principale concernée qui avait pourtant été rassurée par ses employeurs au sujet de son avenir sur les ondes. Estimant qu’elle avait été injustement évincée, Natacha Polony avait donc décidé de poursuivre Europe 1 aux Prud’hommes pour "licenciement sans cause réelle et sérieuse". Elle demandait également que ses six contrats à durée déterminée d’usage soient requalifiés en contrat à durée indéterminée.

Une addition salée pour Europe 1

De son côté, la radio s’était fermement défendue, avançant que Natacha Polony gagnait un salaire mensuel de 27 400 euros, soit "considérablement plus" que ses collègues. Elle évoquait également des audiences peu satisfaisantes. Cette défense n’a pas suffi. Vendredi 17 janvier, nos confrères de L’Express ont annoncé que Natacha Polony avait gagné son procès contre Europe 1 après plus de deux ans de bataille judiciaire. L’ex-chroniqueuse de "On N’est Pas Couché" a eu droit à des indemnités généreuses. En effet, le conseil des Prud’hommes a condamné Europe 1 à lui verser la somme de 400 000 euros. Une somme impliquant 137 000 euros d’indemnité légale de licenciement, 164 400 euros de dommages et intérêts, 27 4000 euros d’indemnité de requalification, 54 800 euros d'indemnité de préavis, 5 480 euros de congés payés afférents et, enfin, 1 500 euros de frais de justice, comme le détaille L’Express.

Par Laura C-M