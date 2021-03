Nathalie Marquay : ces propositions de vaudou qu'elle a déjà reçues

À chaque journée, son nouveau rebondissement sur l’affaire de sorcellerie dont est accusée Carla Moreau. Mardi 2 mars 2021, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sont revenus sur cette histoire qui a fait trembler le petit monde de la télé-réalité. Et qui de mieux pour en parler que Magali Berdah. Présente sur le plateau de "Touche pas à mon poste", l’agent des Marseillais a tenté - tant bien que mal - de défendre la maman de la petite Ruby. Mais face aux images choquantes des pratiques de sorcellerie sur des poupées vaudou et autres photos trouées par des clous, la joyeuse bande a eu du mal à croire que la jeune femme n’a pas réellement eu l’intention de nuire.

"Ils ont tellement besoin d'argent"

Au cours du débat, Nathalie Marquay a fait quelques révélations. "Je vais souvent voir des voyantes. On m'a déjà proposé de faire du vaudou sur certaines choses", a-t-elle commencé par révéler. Ainsi, elle a expliqué que c’est "la voyante" qui propose ces pratiques "qui demandent énormément d’argent". "Quand vous allez voir une voyante, elle vous dit : 'Est-ce que vous avez des ennemis ? Est-ce que vous voulez qu’on fasse du vaudou ?'", l’a interrogé Cyril Hanouna. Ce à quoi la compagne de Jean-Pierre Pernaut a répondu : "Ça m’est déjà arrivé parce qu’ils ont tellement besoin d’avoir de l’argent… mais c’est des charlatans ceux-là".

"Quand vous tombez sur ceux-là, c’est des charlatans. Il faut les ignorer", a-t-elle assené. Avant de conclure sur l’affaire Carla Moreau : "Non, mais c’est clair que c’est elle qui a demandé du vaudou. Ce n’est pas la voyante qui a été lui demander directement". Alors, quand une autre chroniqueuse tente de prendre la défense de la Marseillaise en rappelant qu’elle n’avait que 17 ans quand elle a fait la rencontre de cette voyante très controversée, Nathalie Marquay a rétorqué : "Excuse-moi, mais j’avais dix-sept ans quand j’ai vu ma première voyante et j’ai jamais fait des trucs comme ça".

"Carla ne nie pas les notes audio"@MagaliBerdah nous dit tout sur l'histoire de sorcellerie dans "Les Marseillais" ! #TPMP pic.twitter.com/QT72EZ1STH TPMP (@TPMP) March 2, 2021

Par C.F.