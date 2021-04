Nathalie Marquay : Cette décision difficile qu'elle a dû prendre pour protéger Jean-Pierre Pernaut du coronavirus

Nathalie Marquay n'a pas sa langue dans sa poche et n'hésite pas à révéler quelques anecdotes sur sa vie privée. Depuis 2001, l'ancienne Miss France file le parfait amour avec Jean-Pierre Pernaut. Ensemble, ils sont les heureux parents de deux enfants. Comme des millions de personnes, leur vie a radicalement changé depuis la pandémie de coronavirus. Lors du premier confinement, le visage phare de TF1 a pris une grande décision, celle d'arrêter le journal télévisé du 13 heures après plus de trente années de bons et loyaux services. Nathalie Marquay est très soucieuse de la santé de son époux et après concertation, elle lui a conseillé de prendre sa retraite. D'ailleurs, ce n'est pas le seul changement que la famille Pernaut a connu depuis l'arrivée de la pandémie de coronavirus... La Miss France 1987 a pris la lourde décision de chasser sa fille du domicile familial afin de protéger la santé de son époux.

"j'ai dû dire à ma fille de partir de chez moi"

Ce lundi 5 avril, Nathalie Marquay était présente sur le plateau de "Touche pas à mon poste" et n'a pas hésité à pousser un coup de gueule. Alors que Cyril Hanouna revenait sur la polémique des dîners clandestins organisés par Pierre-Jean Chalençon, les avis entre les chroniqueurs étaient divisés. Pour Guillaume Genton, il n'y a rien de scandaleux, ce qui a mis Nathalie Marquay hors d'elle. L'épouse de Jean-Pierre Pernaut a tenu à rappeler à quel point le coronavirus était dangereux et a déploré le fait que des personnes ne respectent pas les gestes barrières. Expliquant que depuis le premier confinement, elle a fait de nombreux sacrifices, elle a déclaré qu'elle avait même dû chasser sa fille Lou, âgée de 18 ans, du domicile familial.

"Personnellement, je fais très attention et j'ai même dû dire à ma fille de partir de chez moi", a-t-elle démarré sur le plateau de "Touche pas à mon poste", avant de poursuivre : "Elle a 18 ans et elle rentrait tous les soirs à 2 heures du matin, donc j'ai chopé ma fille et je lui ai dit : 'Ici t'es chez moi, on est en plein Covid donc si tu n'es pas d'accord, parce que ton père a quand même 71 ans, c'est très grave ! Tu te démerdes, tu vas chez une copine. J'ai dû me séparer de ma fille et ça fait 10 jours que je n'ai pas vu ma fille !". Une décision qui l'attriste, mais nécessaire pour se protéger contre le virus.

Par Solène Sab