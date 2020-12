Nathalie Marquay dévoile comment Geneviève de Fontenay a failli mettre fin à son mariage

Ce vendredi 11 décembre 2020, Nathalie Marquay-Pernaut attaquait ouvertement Geneviève de Fontenay, en direct sur le plateau de TPMP. Celle qui a été élue Miss France en 1987 révélait notamment que la dame au chapeau a vendu son faire-part de mariage aux enchères... Des accusations auxquelles Geneviève de Fontenay a répondu dans une lettre transmise au blog de Jean-Marc Morandini. Furieuse, l'ancienne présidente du comité Miss France a même été jusqu'à demander la destitution de Nathalie Marquay-Pernaut, et son départ du jury de Miss France.



Bien décidée à faire éclater la vérité, Nathalie Marquay vient de répondre à Geneviève de Fontenay dans une interview accordée à Télé Loisirs. "J'ai tellement pleuré à cause d'elle par le passé ! Et là, elle continue à mentir ! Dans sa lettre ouverte, elle dit qu'elle est venue me voir plusieurs fois à l'hôpital pendant ma leucémie. C'est faux ! Elle n'est venue qu'une seule fois, et pire, quand elle est arrivée dans ma chambre stérile, elle a refusé de retirer son chapeau… Je peux comprendre que certains n'aiment pas venir à l'hôpital, mais qu'elle ne dise pas qu'elle m'a rendu visite plusieurs fois, c'est encore un mensonge" avance la maman de Lou Pernaut. Agacée, la mère de famille a également répondu à la rumeur selon laquelle elle aurait eu une idylle avec Daniel Ducruet durant le tournage de "La Ferme Célébrités" : "Si je mens, ça veut dire que Jean-Pierre Pernaut ment aussi ! Je me souviens du jour où il l'a appris, on était en voiture, il s'est arrêté sur le bas-côté, l'a appelée et je ne l'avais jamais vu hurler aussi fort ! Il l'a injuriée ! Avec toute cette histoire, Madame de Fontenay aurait pu briser ma famille…".

"Elle a été ma deuxième maman"

Si Nathalie Marquay avoue qu'elle a entretenu une belle relation avec Geneviève de Fontenay, tout a fini par se détériorer : "Elle a été ma deuxième maman. Mais je ne peux pas la laisser dire comme elle le fait dans cette lettre que je dois tout à Miss France : c'est faux. À l'époque, être Miss France n'ouvrait pas les portes comme aujourd'hui, bien au contraire, ça m'a mis des barrières ! J'ai dû me battre pour travailler, j'ai fait plein de petits boulots parce que pour tout le monde, être Miss France signifiait qu'on avait un pois chiche dans la tête ! Être actrice en étant Miss France était quasiment impossible…" explique l'ancienne reine de beauté.



Nathalie Marquay évoque également le fait que Geneviève de Fontenay a décliné l'invitation à la prochaine élection de Miss France qui marquera le centenaire du concours : "Quand Sylvie Tellier m'a dit qu'elle allait inviter Geneviève de Fontenay, je lui ai répondu : " Ce serait un honneur de l'avoir avec nous. Mais elle va refuser à cause de moi. Donc si tu le souhaites, retires-moi, il n'y a pas de problèmes !' Cela prouve le respect que j'avais pour elle. Sylvie était très triste. Elle a tout fait pour que Madame de Fontenay soit avec nous, elle a cherché toutes les solutions possibles…"

"Je ne comprends pas cette méchanceté. Je ne comprends pas pourquoi elle fait tout ça… Jean-Pierre ne veut plus que je parle de cette histoire désormais. Il m'a dit : 'tu lui donnes du bonheur, car au moins, grâce à ça, elle existe…' Et je pense qu'il a raison" a conclu la mère de famille.

Par E.S.