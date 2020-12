Nathalie Marquay en vacances avec Jean-Pierre Pernaut : elle s’attire les foudres de la Toile

Si son départ du JT de 13heures n’est pas synonyme de retraite, Jean-Pierre Pernaut a décidé de prendre du bon temps. Celui qui a souhaité ralentir son rythme professionnel, a choisi de passer la fin d’année au soleil. Avec sa compagne Nathalie Marquay et leurs enfants, le journaliste phare de TF1 a posé ses valises en République dominicaine. Un séjour de rêve que l’ancienne reine de beauté partage sur ses réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, celle qui ne mâche pas ses mots quand il s’agit de Geneviève de Fontenay a dévoilé des photos de famille pour Noël, mais aussi ses petites mésaventures de vacances… notamment avec d’énormes tarentules qu’elle n’a pas hésité photographier.

De quoi agacer les internautes. Si certains ont partagé leur exaspération en découvrant les photos des araignées, d’autres ont déploré la destination choisie par la famille Pernaut pour ses vacances. "En République Dominicaine les salariés des grands hôtels n’ont qu’un jour de repos par semaine ou une toutes les deux semaines, travaillent au moins 12h par jours et n’ont pas de vacances et gagnent moins de 100 euros par mois", "C’est le souci en République dominicaine ... l’extrême pauvreté des employés qui côtoient les vacanciers. Nous aussi on donnait de la nourriture au personnel... Je n’y retournerai pas pour cette raison… même si c’est très beau !" ou encore "La République dominicaine avec ses super hôtels de luxe en bord de plage… Et les enfants quelques rues plus loin qui crèvent de faim. Pas trop de culpabilité ?", peut-on lire parmi les nombreux commentaires.

Des internautes jaloux ?

D’autres internautes, n’ont pas hésité à dévoiler leur jalousie en découvrant les clichés de Nathalie Marquay : "Vous avez surtout les moyens de vous offrir des vacances. Pas pareil pour tout le monde". Heureusement, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste peut compter sur la bienveillance de certains de ses followers qui ont salué son initiative de s’occuper des chevaux souvent exploités pour les balades des touristes. "Jolie vidéo, merci Nathalie…", "Mercii pour ce que vous faites pour eux" et "Merci, c'est trop gentil ce que vous faites", peut-on lire en commentaires parmi les nombreux emojis coeurs rouges.

Par C.F.