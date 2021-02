Nathalie Marquay : La réaction de Jean-Pierre Pernaut à sa participation à Stars à Nu

TF1 diffuse ce vendredi le nouvel épisode de son émission "Stars à Nu". Le principe de l'émission est simple. Des personnalités dansent sur une musique et terminent nues sur scène. Un principe étonnant mais mis en place pour la bonne cause. En effet, les personnalités tentent à travers leur effeuillage de sensibiliser les téléspectateurs au dépistage du cancer du sein ou encore de la prostate. La semaine dernière, la chaîne diffusait le numéro consacré aux hommes dans lequel on retrouvait Jeanfi Janssens, Gil Alma, Christophe Beaugrand, Cartman, Vincent Desagnat, Camille Lacourt et Laurent Maistret.

"Mais on va te voir toute nue ?"

Et ce 12 février, c'est autour des femmes de se mettre nues sur la scène du Lido. Au casting on retrouvera Maëva Coucke, Lola Dubini, Anaïs Grangerac, Linda Hardy, Nathalie Marquay et Inès Vandamme.

Interrogée sur sa participation à l'émission par Télé Star, Nathalie Marquay a fait une étonnante confidence au sujet de Jean-Pierre Pernaut. L'ancien présentateur du JT de TF1 a eu une drôle de réaction lorsqu'il a appris que sa femme allait se mettre nue devant des millions de téléspectateurs. "Mais on va te voir toute nue ?" lui a-t-il demandé. "C’est normal c’est mon mari. Il m’a soutenue et est venu me voir au Lido, au premier rang".

Un défi que Nathalie Marquay n'a pas relevé avec beaucoup de difficulté : "Ce qui m’a aidée, sincèrement, c’est de me dire : 'J’ai 53 ans, j’ai eu mes deux enfants, je n’ai plus rien à prouver, je m’en fous, je suis comme je suis'".

Par J.F.