Nathalie Marquay-Pernaut : pourquoi elle a participé à Miss France (Exclu vidéo)

En septembre dernier, Nathalie Marquay-Pernaut était l'invitée de Jordan de Luxe dans son émission "L'Instant de Luxe" qu'il anime quotidiennement sur Non Stop People. La femme de Jean-Pierre Pernaut avait pu revenir sur sa carrière, notamment sur sa relation avec Geneviève de Fontenay, l'ancienne patronne du comité Miss France. Et autant dire qu'elle n'avait pas mâché ses mots à son encontre. "Elle essayait toujours de se mettre en avant. Elle disait des choses à la presse qu'il ne fallait pas dire. Elle racontait à tout le monde, et ce qui est faux : 'Si elle est sortie de sa leucémie, c'est grâce à moi parce que je l'ai présentée à un professeur'. Pas du tout. Elle m'a présenté à un professeur du cancer du sein, qui n'a rien à voir avec la leucémie", disait-elle.

Et de préciser : "Je suis restée un an à l'hôpital, elle n'est venue me voir qu'une seule fois (...) C'était quelqu'un qui était vraiment très, très important pour moi. Je suis déçue parce que c'est rare que je me trompe sur des personnes".

"Mes parents étaient désespérés..."

Cinq mois après son passage dans "L'Instant de Luxe", Nathalie Marquay-Pernaut est l'invitée de "Face à la Scène", émission présentée par Christophe Combarieu sur Non Stop People. Un entretien au cours duquel elle revient sur l'élection Miss France qu'elle a remportée en 1987 à l'âge de 19 ans. "C'est mon père qui m'avait poussée pour que je sois Miss France. Rien ne me destinait à tout ça", a-t-elle confié.

Et de poursuivre : "C'était vraiment une superbe expérience. Grâce à Miss France, j'ai pu (...) prendre une bonne direction. J'étais un petit garçon manqué, je n'aimais pas l'école du tout. Je séchais beaucoup les cours, mes parents étaient désespérés avec moi et c'est mon père qui m'a inscrite à l'élection Miss Alsace".

