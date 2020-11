Nathalie Marquay : Son amusante confidence sur ses enfants et Jean-Pierre Pernaut

Le concours Miss France 2021 aura lieu cette année au Puy-du-Fou dans les Pays de la Loire le 19 décembre prochain. Et à quelques semaines de l’élection qui fêtera cette année son centenaire, les téléspectateurs vont pouvoir découvrir sur C8 un documentaire intitulé "La vraie vie de vos miss" qui sera diffusé le 11 décembre prochaine. Dans ce programme, les fans de Miss France vont pouvoir retrouver plusieurs anciennes Miss qui reviendront sur leur parcours. Et parmi elles, Nathalie Marquay, l’épouse de Jean-Pierre Pernaut. Ce sera l’occasion pour l’ancienne Miss France 1987 de se confier sur ses enfants, et notamment leur naissance qui a eu lieu en 2002 et 2003 : "Ils ont 11 mois et demie d'écart tous les deux. Ah oui j'ai fait vite... Il n'a pas chômé pépé".

Confidences de l’ancienne Miss France

Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut filent le parfait amour depuis plus de 20 ans. Très discrets sur leur vie privée, les deux amoureux préfèrent se montrer discrets. Mais auprès de nos confrères de Gala, l’ancienne Miss France avait fait de touchantes confidences sur son époux, notamment qu’elle savait que Jean-Pierre Pernaut serait le père de ses enfants : "On est extrêmement complices, on a des passions communes comme les sports automobiles, le tarot. C’est une chance inouïe. Notre amour est encore plus puissant qu’au début. Dès que l’ai rencontré, je savais que ce serait l’homme de ma vie. Je me souviens des mauvaises langues de l’époque qui affirmaient que j’étais avec Jean-Pierre pour son argent, pour le côté médiatique, mais nous sommes toujours ensemble, dix-huit ans plus tard. Et nous sommes plus que jamais heureux et amoureux".

Par Alexia Felix