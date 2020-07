Nathalie Marquay, une maman fière : elle partage un adorable message pour sa fille

Ce mercredi 8 juillet 2020, c’est champagne chez les Pernaut. Sur son compte Instagram, Nathalie Marquay a partagé une grande nouvelle avec ses abonnés : sa fille Lou a eu son bac. À travers un montage photo de la jeune femme de 17 ans, elle dévoile ses résultats à l’examen. Scolarisée au lycée Hoche à Versailles, elle obtient une moyenne de 14,80 sur 20, ce qui lui permet de décrocher la mention bien. Une immense joie pour la mère de famille qui écrit sur le réseau social : “Ma fille adorée a obtenu son bac avec la mention bien, chaque jour, je suis de plus en plus fière d’être sa maman !"

"Vous pouvez être fière de votre fille et aussi fière de vous”

En quelques heures seulement, la bonne nouvelle a obtenu plus de deux mille like. En commentaires, les fans de Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut ont félicité la bachelière : “Félicitations à votre fille. Vous pouvez être fière de votre fille et aussi fière de vous”, “Et un grand bravo à votre fille”, “Toutes mes félicitations à Lou” ou encore “Bravo et félicitations à la jolie Lou ! Vive les vacances” et “Félicitations à votre très chère Lou qui a encore plus de mérite du fait de la situation actuelle…”, peut-on lire.

Le présentateur du 13 Heures de TF1 et l’ancienne Miss France sont à la tête d’une petite tribu recomposée de quatre enfants. Déjà papa d'Olivier et de Julia, nés de son premier mariage, le journaliste a redécouvert la joie des biberons après ses 50 ans avec Nathalie Marquay en accueillant Tom et Lou. “Redevenir père à 52 puis à 53 ans a bouleversé ma vie, avait-il confié en 2016 à Paris Match. (...) La paternité à plus de 50 ans, je croyais que ce n'était pas raisonnable. Je me trompais”.

Par C.F.