Nathalie Péchalat : Philippe Candeloro la charge et critique son travail au sein de la FFSG

En mars 2020, Nathalie Péchalat était élue présidente de la Fédération française des sports de glace (FFSG). La femme de Jean Dujardin a en effet pris la tête de l'institution sportive et succédé à Didier Gailhaguet, en plein scandale sexuel lié au témoignage de l'ancienne championne de patinage artistique, Sarah Abitbol. Si Nathalie Péchalat n'avait pas manqué d'apporter son soutien à celle qui a livré un témoignage glaçant des viols dont elle a été victime, elle a aussi promis de mener un combat contre l'omerta qui plane au-dessus de cet univers sportif.

Philippe Candeloro charge Nathalie Péchalat

Et selon Philippe Candeloro, peu de choses ont changé depuis son arrivée. "À l'époque de Didier Gailhaguet, la famille des anciens champions était tenue à l'écart et j'espérais que cela serait différent avec elle. Mais elle aussi gère les choses en solo. Le changement n'a pas été opéré et je regrette que les histoires de jalousie et d'égo continuent à parasiter le patinage", a lancé l'ancien champion de patinage artistique dans une interview accordée à Télé Star ce lundi 22 mars 2021. "Il y avait une omerta à ce sujet et c'était indispensable. Mais du coup, on s'est beaucoup concentrés sur l'administratif et pas suffisamment sur les athlètes... Et c'est dommage aussi qu'on ne fasse pas appel aux compétences de Sarah qui a eu énormément de courage de faire ce qu'elle a fait", a continué l'ancien sportif, qui estime que cette grande affaire de harcèlement et d'agressions sexuelle a néanmoins permis de "toiletter les textes et statuts de la fédération".

En juillet dernier, la femme de Jean Dujardin avait déjà répondu aux critiques sur son manque d'action dans un entretien au Parisien. "Je ne peux pas tout changer en 3 mois, avec des détracteurs qui aiment bien poser des mines pour faire croire que ça n'avance pas et en découvrant des cadavres dans les placards chaque semaine (...) J'aime que les choses soient carrées, qu'il y ait des écrits. Là, il manque des documents, quand j'en ai, ils sont obsolètes ou pas signés".

