Nawell Madani : cette époque où elle dormait dans sa voiture

Nawell Madani revient à la télévision dans un numéro inédit de "Rendez-vous en terre inconnue", l'émission présentée dorénavant par Raphaël de Casabianca sur France 2. Pour ce nouveau voyage, le successeur de Frédéric Lopez a emmené l'humoriste belge en Mongolie, à la découverte des nomades qui vivent à 2500 m d'altitude. Un tournage difficile, comme l'ont précisé nos confrères du Parisien. En effet, il s'est déroulé dans des "conditions épiques", par moins 25 degrés. "On a eu peur des engelures, alors sur les conseils du médecin qui nous accompagnait, on a à tour de rôle glissé ses pieds sous nos aisselles pour les réchauffer", a confié le présentateur.

Ce mardi 26 mai, Nawell Madani était l'invitée de Philippe Vandel dans son émission "Culture Médias" diffusée sur Europe 1. L'occasion pour l'humoriste de confier qu'elle a eu peur pour sa santé, elle qui est tombée dans les pommes à cause du froid. "Je pense qu'ils sont complètement fous dans cette production ! (...) On y va et c'est ce qui m'a plu le plus je crois, ce n'est pas scénarisé. On vit au rythme des nomades et on se rend compte de leurs enjeux et du danger au quotidien. S'ils se blessent, il ne peuvent plus aller nourrir leurs bêtes, tout s'arrête", a-t-elle continué.

Des débuts difficiles

En attendant de la retrouver dans ce numéro inédit de "Rendez-vous en terre inconnue" sur France 2, Nawell Madani s'était confiée sur ses débuts à Michel Drucker. C'était en 2017 lors de sa venue sur le plateau de "Vivement Dimanche Prochain" dans le cadre de la sortie de son premier film, "C'est tout pour moi".

Elle avait alors parlé du personnage qu'elle incarne dans le long-métrage, qui après s'être fait voler et arnaquer, se retrouve à dormir dans sa voiture. Une situation que la principale intéressée a elle aussi connue. "J'ai dormi dans ma voiture, plusieurs fois. Je gardais ma petite voiture en me disant, au cas où, j'aurais toujours un endroit où dormir. Je me suis même lavée dans la piscine du 19e", disait-elle.

Par Non Stop People TV