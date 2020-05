Nawell Madani en larmes dans Rendez-vous en terre inconnue, les internautes émus

Depuis plusieurs années maintenant, France 2 diffuse Rendez-vous en terre inconnue. L'animateur Raphaël de Casabianca qui a remplacé Frédéric Lopez, emmène avec lui une célébrité à la rencontre d'un peuple du monde. Ce mardi, l'humoriste Nawell Madani a pris la route vers les monts Khangaïa, au coeur de la Mongolie. Elle a pu rencontrer des éleveurs nomades et a partagé leur quotidien au sein de l'élevage de yacks. La complicité était au rendez-vous, c'est pourquoi lorsqu'elle a dû quitter le camp, les adieux ont été déchirants. Tous ont fini en pleurs. "Tu n'es pas encore partie et tu me manques déjà, je n'arrive pas à retenir mes larmes parce que nos vies sont liées à jamais" a soufflé la comédienne à l'une des jeunes filles.

les internautes touchés

Et comme à chaque fin d'épisode, il n'est pas rare que les téléspectateurs finissent en larmes. Et ce mardi 26, l'émission était particulièrement riche en émotions. Sur Twitter, les internautes ont été nombreux à commenter ce départ particulièrement émouvant. "J'ai l'impression que c'est à moi qu'ils disent au revoir", "Donc là je termine en larmes", "Tellement touchant. Je finis en sanglots", "Il y a de quoi pleurer comme un bébé panda pendant 2 h", ou encore "tellement touchant ce Rendez-vous en terre inconnue. Je finis en sanglot comme à chaque fois. Et puis de voir Raphaël de Casabianca si ému… Et toujours tellement parfait aux commandes de cette émission. Merci encore. Et Nawell Madani si touchante. Meilleure émission du PAF". Nawell Madani, qui a vécu plusieurs années dans sa voiture, a confié sur le plateau avoir été complètement boulerversée par cette rencontre.

Franchement a chaque fois je verse ma larme à la fin ! C’est trop triste et cet épisode était vraiment touchant, une si belle famille...



#RDVETI

— (@Mallaury_) May 26, 2020

Par J.F.