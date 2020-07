Naya Rivera morte : Chris Colfer, acteur de Glee, lui rend un émouvant hommage

Le 13 juillet dernier, après plusieurs jours de recherches, le corps de Naya Rivera a été finalement retrouvé dans le lac Piru en Californie, six jours après sa disparitions lors d’une sortie en bateau avec son fils de 4 ans. Et alors que les hommages se multiplient, l’acteur Chris Colfer, qui a joué le rôle de Kurt Hummel dans la série Glee, est sorti du silence auprès de Variety pour rendre hommage à son ancienne partenaire et amie : "Je ne suis pas certain que quelqu'un sur Terre puisse donner à Naya Rivera l'hommage qu'elle mérite. e me retrouve à me demander si Naya était réelle ou si elle a toujours été un rêve. Comment un être humain peut-il être si talentueux, si hilarant et beau à la fois ? Comment une seule personne peut-elle être responsable de tant de joie et être au centre de tant de magnifiques souvenirs ?".

"Naya a été une mère extraordinaire jusqu'à la fin"

Chris Colfer a par la suite salué les talents de chanteuse et d’actrice de Naya Rivera : "Son héroïque et interprétation novatrice de Santana Lopez dans "Glee" a inspiré des millions de jeunes gens dans le monde, notamment des membres de la communauté LGBTQIA, et ce pour les générations à venir. Elle était la grande soeur cool que vous consultiez pour avoir des conseils, pour se détendre et pour avoir les derniers potins". L’acteur a également évoqué le rôle de mère de la jeune femme disparue : "Lorsque Josey est né en 2015, c'est comme si elle avait finalement trouvé la pièce manquante d'elle-même. Leur connexion était magnétique, leur affection rayonnante et je n'ai jamais vu une personne plus heureuse que Naya quand elle parlait de son petit garçon. Naya a été une mère extraordinaire jusqu'à la fin. Naya laisse un vide que personne à part elle-même ne pourra combler (...). Elle est le brillant exemple de l'impact qu'une personne peut avoir lorsqu'elle vit sa vie sans peur. Sa perte est un tragique rappel de célébrer chaque moment avec les personnes que nous aimons parce que la seule chose que nous savons avec certitude c'est à quel point elle est fragile".

Par Alexia Felix