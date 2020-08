Naya Rivera morte : comment son fils Josey surmonte le décès de sa mère

Un terrible accident. Le corps sans vie de Naya Rivera, ex-actrice de Glee, a été retrouvé le 13 juillet dernier après cinq jours de recherche par les sauveteurs. La mère de Josey âgée de 33 ans s'est noyée. Une mort accidentelle survenue lors d'une sortie en bateau sur le Lac Piru. La mère de famille a réussi à sauver son fils en le remettant dans le bateau à la dérive, mais n'a pas eu assez d'énergie pour se sortir elle-même de l'eau, a rapporté le shérif du conté de Ventura Bill Ayub. Aucune trace d'alcool ou de drogue n'a été relevée sur le corps de la défunte.

"Josey est un garçon très fort"

Depuis, Josey est retourné vivre chez son père, Ryan Dorsey. Dévasté par la mort de son ex-compagne, il prend pourtant sur lui et assure son rôle de père plus que jamais. D'après un témoin interrogé par le site ET, Josey est devenu la priorité numéro un de Ryan Dorsey qui fait profil bas depuis la mort de Naya Rivera. D'après cette source proche, le père et le fils parlent tous les jours de Naya Rivera. Le but étant que le petit garde de bons souvenirs de sa mère et ne l'oublie pas. Nickayla, la soeur de la défunte et tante du petit garçon passe aussi beaucoup de temps avec eux.

Josey a compris que sa mère était partie et qu'elle ne reviendrait pas. Il a saisi ce qu'était la mort ajoute cette même source. Malgré cet événement tragique, le petit garçon va bien et connaît aussi des moments de joie. "Josey est un garçon très fort et Naya serait fier de lui", conclut l'interviewé.

Par Mélanie C.