Naya Rivera morte : La petite soeur de l’actrice lui rend un hommage bouleversant

Le 13 juillet dernier, le corps de Naya Rivera, actrice de Glee portée disparue quelques jours auparavant à la suite d’une sortie en bateau avec son fils sur le lac Piru, a été retrouvé. Selon l’autopsie, l’actrice serait décédée à la suite d’une noyade accidentelle : "Les circonstances et les caractéristiques visuelles indiquaient toutes qu'il s'agissait du corps de Naya Rivera et l'identité a été confirmée par une comparaison dentaire", a indiqué le médecin légiste du comté de Ventura. Après plusieurs jours de silence, l’ex-mari de Naya Rivera, Ryan Dorsey, qui n’est autre que le père du petit Josey, a pris la parole sur Instagram ce samedi 25 juillet : "C'est tellement injuste… Il n'y a pas de mots pour exprimer le trou béant dans nos cœurs. Je ne peux pas croire que c'est ça maintenant, ma vie. Et je ne sais pas si je le croirai un jour. La veille, on était encore en train de nager ensemble avec Josey. La vie est vraiment injuste. Je suis reconnaissant pour les moments que nous avons partagés et le bout de chemin que nous avons fait ensemble, qui nous ont donné le petit garçon le plus malin et adorable qu'on puisse espérer. Tu nous manques".

"Notre lien est incassable"

Et il y a quelques heures, c’est la petite soeur de Naya Rivera qui s’est exprimée pour la première fois publiquement. Sur son compte Instagram, la jeune femme de 25 ans a dévoilé un cliché en noir et blanc la représentant avec Naya Rivera : "Ma sœur. Il n'y a pas de mots pour décrire mon amour pour toi. Côte à côte ou à des kilomètres l'une de l'autre, notre connexion est infinie. Notre lien est incassable. Nous étions des opposés complets, mais simultanément les mêmes. Le yin à mon yang. Je n'ai jamais su qu'en te perdant, je trouverais autant de toi en moi. Je n'ai jamais connu une vie sans toi et je ne peux pas l'imaginer. Mon monde est sens dessus dessous. Mais à travers tout cela, tout ce que nous étions, nous le sommes toujours. Je te regarderais toujours avec les mêmes yeux que lorsque j'étais jeune. Ma Shmaya, je t'aimerai pour l'éternité et tu me manqueras à chaque seconde de ma vie".

Par Alexia Felix