Naya Rivera morte : le père de son fils vit un "cauchemar"

Après de longues journées de recherche, le corps sans vie de Naya Rivera a été retrouvé dans le lac Piru, en Californie, lundi 13 juillet 2020. Un drame pour l’entourage de l’actrice de la série "Glee" qui a gardé espoir jusqu’au bout. Alors que les proches de la star et ses anciens partenaires de jeu déplorent sa mort, son ex-mari Ryan Dorsey vit “un cauchemar”. Depuis l’annonce du drame, “il a à peine dormi”, rapporte une source proche au magazine People.

“C'est juste un cauchemar. Même si il n'était plus avec Naya, c'est la maman de Josey. Josey a besoin de sa maman", déplore le même proche. Séparé une première fois en 2016 après la naissance de leur petit garçon (2015), le couple a tenté de se redonner une chance. C’est sur fond de violences conjugales de la part de la jeune femme qu’ils ont fini par divorcer en 2018. Malgré leur relation houleuse, Naya Rivera et Ryan Dorsey ont décidé de rester en bons termer pour leur fils qui était avec sa mère le jour de sa disparition.

Les créateurs de "Glee" au secours de Josey

Désormais chez son papa, Josey peut également compter sur les proches de sa mère. Parmi eux, les créateurs de la série Glee, Ryan Murphy, Brad Falchuk et Ian Brennan, qui ont lancé un fond universitaire pour financer ses études afin qu’il puisse intégrer une bonne université plus tard. “Nous sommes dévastés par la perte de notre amie Naya Rivera… Nos cœurs vont vers sa famille, surtout sa mère, Yolanda, qui était une grande partie de la famille Glee, et son fils Josey. Nous sommes tous les trois en train de créer un fonds universitaire pour ce beau fils que Naya aimait plus que tout”, ont-ils déclaré dans un communiqué dévoilé par le Hollywood Reporter.

Par C.F.