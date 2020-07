Naya Rivera morte : le rapport d'autopsie dévoilé

Le 8 juillet dernier, plusieurs médias américains ont annoncé la disparition de Naya Rivera, ex-star de la série "Glee". Elle y a campé pendant plusieurs années le rôle de Santana Lopez. C'est avec son fils de 4 ans prénommé Josey que la comédienne a loué un bateau au Lac Piru pour profiter d'une balade. Les images de vidéosurveillance de son arrivée sur le lieu de leur visite ont été dévoilées pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé. Si son fils retrouvé seul sur l'embarcation avait donné quelques éléments sur les circonstances de la disparition de sa maman - expliquant qu'elle a plongé dans l'eau sans jamais remonter à la surface - le corps restait introuvable.

Lundi 13 juillet, cinq jours après sa disparition, le corps de Naya Rivera a été retrouvé dans le lac Piru. Lors d'une conférence de presse, le shérif du comté de Ventura, Bill Ayub, en a dit plus sur le scénario probable de l'accident. "Nous pensons que c'est au milieu de l'après-midi qu'elle a disparu. L'idée était peut-être que le bateau a commencé à dériver, comme il n'était pas ancré, et qu'elle a rassemblé suffisamment d'énergie pour ramener son fils dans le bateau, mais pas assez pour se sauver".

Les résultats de l'autopsie ont été dévoilés mardi 14 juillet, au lendemain de la découverte du corps de Naya Rivera. Et d'après les premières constatations, il ne s'agit pas d'un suicide ou d'un homicide, mais bien d'une noyade accidentelle. "Les circonstances et les caractéristiques visuelles indiquaient toutes qu'il s'agissait du corps de Naya Rivera et l'identité a été confirmée par une comparaison dentaire", a indiqué le médecin légiste du comté de Ventura.

Et de poursuivre : "Les résultats de l'autopsie confirment la noyade, et l'état du corps correspond au moment où elle s'est noyée. Aucune blessure, aucune maladie n'ont été identifiées pendant l'autopsie". Toujours d'après les résultats, Naya Rivera n'était pas sous l'influence de l'alcool ni de drogue, "mais des prélèvements vont être soumis à des tests de toxicologie", indique le rapport d'autopsie.

