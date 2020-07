Naya Rivera morte : Nouvelles révélations sur sa noyade accidentelle

Le 13 juillet dernier, le corps sans vie de Naya Rivera a été retrouvé au lac Piru après plusieurs jours de disparition à la suite d’une balade en bateau avec son fils de 4 ans. Et rapidement, l’autopsie a révélé que la mort de l’actrice était accidentelle, et n'était donc pas un suicide. Le 26 juillet dernier, l’ancien époux de Naya Rivera, Ryan Dorsey, a rendu un vibrant hommage à la jeune femme sur Instagram : "C'est tellement injuste… Il n'y a pas de mots pour exprimer le trou béant dans nos cœurs. Je ne peux pas croire que c'est ça maintenant, ma vie. Et je ne sais pas si je le croirai un jour. La veille, on était encore en train de nager ensemble avec Josey. La vie est vraiment injuste. Je suis reconnaissant pour les moments que nous avons partagés et le bout de chemin que nous avons fait ensemble, qui nous ont donné le petit garçon le plus malin et adorable qu'on puisse espérer. Tu nous manques. Nous t'aimerons toujours. Je t'aime".

Pas de trace de drogue ni d’alcool

Trois semaines après la disparition tragique de Naya Rivera, des détails sur les causes de sa mort ont été révélés dans la presse. Ainsi, le certificat de décès de la jeune maman de 33 ans donne des informations supplémentaires sur les dernières minutes vécues par Naya Rivera. Ainsi, elle se serait noyée "en quelques minutes", et aucune drogue ou alcool n’était présent dans son organisme. Les enquêteurs ont toujours supposé que l’actrice avait rassemblé ses dernières forces pour sauver son fils de 4 ans avant de perdre la vie : "Elle doit avoir rassemblé suffisamment d'énergie pour remettre son fils sur le bateau, mais pas assez pour se sauver", avait ainsi déclaré le shérif du comté de Ventura, Bill Ayub, lors d'une conférence de presse.

Par Alexia Felix