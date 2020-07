Naya Rivera morte : sa famille sort du silence et lui rend hommage

Pendant près d’une semaine, l’actrice Naya Rivera a été portée disparue aux Etats-Unis. Lors d’une sortie en bateau sur le lac Piru en Californie, la jeune femme découverte dans la série Glee s’est noyée accidentellement après avoir sauvé son fils de 4 ans : "Nous savons de son fils que lui et Naya ont nagé ensemble dans le lac durant leur sortie. C’est à ce moment-là que son fils a décrit avoir été aidé par Naya pour remonter dans le bateau, qui l’a poussé pour remonter sur le pont. Il a dit aux enquêteurs qu’il avait regardé en arrière et l’avait vue disparaître sous la surface de l’eau. L’idée étant peut-être que le bateau a commencé à dériver, comme il n’était pas ancré, et qu’elle a rassemblé suffisamment d’énergie pour ramener son fils dans le bateau, mais pas assez pour se sauver", a confié la police. Et alors que le corps de Naya Rivera a finalement été retrouvé le lundi 13 juillet, sa famille est enfin sortie du silence.

"Le ciel a gagné notre ange impertinent"

Dans un long communiqué, la famille de Naya Rivera a pris la parole pour remercier la personne qui a retrouvé la jeune femme : "Nous sommes très reconnaissants pour l'élan d'amour et les prières qui ont été adressés à Naya Rivera, Josey et notre famille au cours de la semaine dernière. Alors que nous pleurons la perte de notre belle légende, nous sommes bénis de pouvoir honorer son héritage éternel et son esprit magnétique. Naya Rivera avait un talent incroyable, mais c'était une personne, une mère, une fille et une sœur encore plus grande. Merci aux hommes et aux femmes des départements du shérif de Ventura, de Tulare et du comté de San Luis Obispo pour votre engagement et vos efforts inébranlables pour retrouver Naya Rivera. Nous remercions et applaudissons infiniment l'héroïne qui l'a trouvée. Merci à ses amis, collègues et fans pour votre soutien continu. Le ciel a gagné notre ange impertinent. Nous vous demandons de bien vouloir respecter notre vie privée pendant cette période très difficile".

Par Alexia Felix