Naya Rivera morte : son ex Big Sean "sous le choc", il lui rend hommage sur Instagram

Le 8 juillet dernier, Naya Rivera disparaissait après une balade sur le lac Piru en Californie avec son fils de 4 ans, Josey. Cinq jours après sa disparition - le 13 juillet précisément - son corps a été retrouvé. L'autopsie a conclu à une noyade accidentelle. "Nous savons de son fils que lui et Naya ont nagé ensemble dans le lac durant la sortie. C'est à ce moment-là que son fils a décrit avoir été aidé par Naya pour remonter dans le bateau (...) Il a dit aux enquêteurs qu'il avait regardé en arrière et l'avait vue disparaître sous la surface de l'eau. L'idée étant peut-être que le bateau a commencé à dériver, comme il n'était pas ancré, et qu'elle a rassemblé suffisamment d'énergie pour ramener son fils dans le bateau, mais pas assez pour se sauver", a confié la police.

Dans un long communiqué, la famille de Naya Rivera est sortie du silence. "Naya Rivera était un talent incroyable, mais c'était une personne, une mère, une fille et une soeur encore plus grande (...) Merci à ses amis, collègues et fans pour votre soutien continu. Le ciel a gagné notre ange impertinent. Nous vous demandons de bien vouloir respecter notre vie privée pendant cette période très difficile".

Un ex "toujours en deuil"

Si Ryan Dorsey - le père de son fils - vit un "cauchemar", le rappeur Big Sean est lui aussi dévasté. Ex-compagnon de l'actrice entre avril 2013 et avril 2014 avec laquelle il a été fiancé, il n'a pas manqué d'exprimer son chagrin. "Je suis toujours en deuil et sous le choc. Je ne peux pas croire que ce soit réel. Je prie pour toi et ta famille. Je sais que tu veilleras sur eux et les protégeras. Repose en paix Naya", a-t-il posté samedi 18 juillet en légende d'une photo représentant la comédienne.

Et de poursuivre : "Merci de nous bénir tous avec ton talent et ta présence. Tu es une héroïne ! Pas seulement grâce à la façon dont tu as sauvé ton fils, mais aussi en raison des obstacles que tu as surmontés pour tant de personnes, pour qu'ils se sentent en confiance et se tiennent debout et fiers quand ils ne pouvaient pas y parvenir seuls. J'apprécie tout ce qui s'est passé entre nous. Ça m'a rendu plus sage et meilleur".

Par Non Stop People TV