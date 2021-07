Naya Rivera : pluie d'hommages des stars de Glee un an après sa mort

C'est une disparition qui avait grand bruit dans les médias du monde entier, plus particulièrement aux Etats-Unis. Alors qu'elle était partie profiter d'une balade en bateau avec son fils Josey sur le lac Piru en Californie, Naya Rivera disparaissait dans le mystère le plus total. Seul son fils était revenu sur l'embarcation, avec son gilet de sauvetage. Quelques jours après sa disparition, le 13 juillet précisément, son corps sans vie avait été retrouvé par les chercheurs, confirmant ainsi son tragique décès. En septembre dernier, un rapport d'autopsie avait été établi par le médecin légiste du comté de Ventura. Il avait révélé que des traces d'amphétamines présentes dans des médicaments prescrits, et de Diazépam, qui traite l'anxiété, et de phentermine, un coupe-faim, avaient été décélées dans son organisme.

Le 12 janvier dernier, son ex-mari Ryan Dorsey lui rendait un vibrant hommage sur Instagram pour son anniversaire. "Le fait que tu sois partie est aussi iréel que réel. Si ça veut dire quelque chose, mais rien de tout ça n'a de sens... 34 ans... Je pourrais t'entendre dire : 'Ah, je suis vieille de ouf maintenant !' Repose en paix vieille dame", écrivait-il en légende d'une photo de famille.

"Ton héritage se perpétue"

Un an après sa disparition, les hommages affluent sur les réseaux sociaux. Si de nombreux anonymes ont tenu à saluer la mémoire de Naya Rivera, ses anciens co-stars de la série "Glee" ont aussi eu une attention pour elle. Ainsi, si Lea Michele a posté une photo en noir et blanc de l'actrice dans sa Story Instagram, Kevin McHale (Artie) lui a dédié ces quelques mots. "Tu me manques. Chaque jour". Quant à Heather Morris (Brittany dans la fiction), voilà ce qu'elle a posté : "Il n'a pas été évident d'écrire une légende. Tu es l'étoile la plus brillante à mes yeux Naya Rivera. Je suis si reconnaissante que Dieu t'ait tendu la main et nous ait réunies en tant que meilleures amies, mères amies, partenairesde scène, et tout ce qu'il y a entre les deux. Ton héritage se perpétue dans la gentillesse et dans le fait d'être 'cette reine insolente' à mes yeux. Je t'aime pour toujours, Bébé Girl".

Enfin, parmi les nombreux hommages 2.0, les internautes ont aussi pu lire ceux de Jane Lynch, qui incarnait la coach Sylvester dans la série et Jenna Ushkowitz (Tina). Cette dernière a écrit : "Toujours une lumière, toujours avec nous. Mon cœur est avec toi et ta famille aujourd'hui. Je t'aime Nougs".

Par Non Stop People TV