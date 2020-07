Naya Rivera : portée disparue, l'actrice de "Glee" est présumée morte

Mais où est passée Naya Rivera ? C'est l'inquiétante question que tout le monde se pose depuis plusieurs heures. Ce jeudi 9 juillet 2020, plusieurs médias américains annoncent la disparition de l'actrice de 33 ans. Alors que le tabloïd TMZ affirme que la comédienne est introuvable, le site Just Jared insiste quant à lui sur le fait que la jeune femme est présumée morte.



La police du comté Ventura explique en effet que l'actrice, aperçue dans la série "Glee" avait loué un bateau pour une petite escapade en mer avec Josey, son fils de 4 ans. La jolie brune est donc partie en mer vers 13h pour une promenade aux abords du lac Piru (Californie). Sur son compte Instagram, Naya Rivera a d'ailleurs publié un tendre cliché en compagnie de son fils, visiblement à bord de ce bateau avec écrit en légende : "Juste nous deux".

Son fils retrouvé seul

Trois heures après le début de leur balade en mer, le petit garçon de 4 ans a été retrouvé seul à bord du bateau. Ayant remarqué l'absence de l'actrice, les autorités ont immédiatement commencé les recherches, n'hésitant pas à déployer hélicoptères et plongeurs. Toujours selon Just Jared, le petit Josey aurait dit aux autorités que sa mère est partie nager mais n'est jamais revenue. Il a donc été retrouvé seul sur le bateau trois heures plus tard, portant un gilet de sauvetage.



Dans le même temps, la voiture de Naya Rivera a été retrouvée sur le parking près de l'établissement de location de bateau. Son sac à main contenant ses effets personnels était dans la voiture. Selon la police du comté de Ventura, l'actrice de 33 ans est présumée morte.

Connue pour son rôle de Santana Lopez dans la série "Glee" a lancé en 2018, sa boutique en ligne nommée "Jojo&Izzy", sur laquelle elle vend des accessoires pour enfants. Suite à sa rupture très médiatisée avec le rappeur Big Sean en 2014, l'actrice s'était mariée la même année à l'acteur Ryan Dorsey. Leur romance n'a malheureusement pas duré puisqu'ils ont divorcé en juin 2018. De cette union est né le petit Josey, 4 ans.

Par E.S.