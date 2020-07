Naya Rivera présumée morte : cette photo qui pourrait être déterminante pour l’enquête

C’est à la suite d’une sortie en bateau sur le lac Piru que Naya Rivera a disparu. Alors qu’elle se trouvait avec son fils de 4 ans, l’actrice découverte dans Glee aurait sauté dans l’eau mais ne serait jamais remontée à la surface. Et depuis le 8 juillet dernier, la police locale tente de retrouver le corps de la jeune femme qui aurait pu être victime d’un vortex dans le lac. En attendant, l’actrice Heather Morris, l’interprète de Brittany Pierce, est sortie du silence pour livrer les dernières nouvelles sur les recherches en cours : "J'ai parlé au shérif Eric Buschow et soyez rassurés, ils usent de tous les moyens pour retrouver notre Naya. J'ai la totale assurance qu'ils font tout ce qu'ils peuvent et même plus". La jeune femme a tenu également à mettre en garde ceux qui souhaitent apporter leur aide : "Comprenez qu'il fait plus de 40 degrés ici et que si vous n'êtes pas préparés aux recherches et au sauvetage, cela pourrait conduire à une situation bien plus dangereuse pour tout le monde".

Un cliché pris juste avant sa disparition

Et pour faire avancer les recherches, les enquêteurs ont décidé de s’aider notamment d’une photo déterminante. Selon les informations de US Weekly, les autorités ont utilisé un cliché que Naya Rivera a pris de son fils juste avant sa disparition pour déterminer la zone de recherche dans le lac Piru. L’heure de la photo prouve que le cliché a été pris 90 minutes à deux heures avant que l’enfant ne soit retrouvé seul sur le bateau. Quelques heures avant sa disparition, Naya Rivera était encore active sur la Toile. Sur Instagram, l’actrice avait révélé une tendre photo d’elle en train d’embrasser son fils Josey : "just the two of us" (rien que nous deux), avait écrit la jeune maman. Pour le moment, le corps de Naya Rivera est toujours introuvable bien que sa famille soit venue sur place pour aider les enquêteurs.

Par Alexia Felix