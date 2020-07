Naya Rivera présumée morte : Demi Lovato, Heather Morris, les stars réagissent

C’est une nouvelle aussi soudaine que terrible. Naya Rivera est portée disparue depuis le mercredi 8 juillet. L’actrice, star de la série musicale "Glee", est même présumée morte par les autorités. La jeune femme de 33 ans aurait disparu après une balade en bateau avec son fils de 4 ans Josey. Elle était partie au lac Piru en Californie. Le petit garçon, retrouvé seul sur le bateau, aurait expliqué aux autorités californiennes que lui et sa mère seraient partis nager, mais que sa maman ne serait jamais remontée à bord. Selon le Dailymail, le petit garçon aurait été retrouvé endormi sur le bateau à la dérive. Les investigations sont toujours en cours, mais selon le shérif du comté, l’actrice se serait vraisemblablement noyée.

L’actrice a disparu lors d’une balade en bateau

Suite à l’annonce de sa disparition, plusieurs stars ont réagi. Demi Lovato qui avait joué Dani dans six épisodes de "Glee" lors de la saison 5 s’est exprimée. La chanteuse a posté sur Instagram une photo d’une bougie allumée. "S’il vous plaît, priez pour que Naya Rivera soit retrouvée saine et sauve", écrit l’artiste. "Nous avons besoin de toutes les prières que nous pouvons pour ramener notre Naya à la maison avec nous. Nous avons besoin de tout votre amour et votre lumière", indique de son côté une star de la série Glee, Heather Morris (elle jouait Brittany S Pierce, fidèle acolyte de Santana Lopez, le personnage de Naya Rivera). D’autres membres de Glee ont envoyé leurs pensées et leurs prières : Harry Shum Jr (qui jouait Mike Chang), Iqbal Theba (qui interprétait le principal Figgins) et Max Adler (David Karofsky dans la série).

Après les morts de Cory Monteith (décédé d’une overdose en 2013) et de Mark Selling (décédé par pendaison en 2018), c’est le troisième drame qui survient parmi le casting de la série Glee. Nombre de fans se mandent si elle n’est pas maudite…

Par Non Stop People TV