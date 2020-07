Naya Rivera présumée morte : Jane Lynch, star de Glee, sort du silence

La famille de Glee est toujours sous le choc. Depuis ce mercredi 8 juillet, Naya Rivera, interprète de Santana dans la série, est portée disparue après une virée en bateau avec son fils de 4 ans sur le lac Piru en Californie. Selon le petit garçon, l’actrice aurait sauté dans l’eau mais ne serait jamais remontée à la surface. La police locale poursuit les recherches pour tenter de retrouver le corps de Naya Rivera, qui est à ce jour présumée morte : "Si le corps s'est emmêlé dans quelque chose sous l'eau, il est possible qu'il ne remonte jamais à la surface. Le but est toujours de ramener le corps de Madame Rivera à sa famille afin qu'elle puisse faire son deuil", a déclaré jeudi soir le shériff Kevin Donoghue lors d'une conférence de presse. Et alors qu’une nouvelle théorie sur la disparition de la jeune femme a été dévoilée, les acteurs de Glee sortent progressivement du silence.

"Ça me brise le coeur"

Si les recherches sont passées à une mission de récupération de corps, Jane Lynch, interprète de Sue Sylvester dans la série Glee et ancienne partenaire de Naya Rivera, a fait part de sa peine auprès d’un reporter qui l’a abordée alors qu’elle faisait du shopping à Beverly Hills ce vendredi 10 juillet : "Ça me brise le cœur. C'est très, très, très difficile. J'envoie toutes mes pensées à sa famille, et à cet adorable petit garçon. Tout ça est vraiment horrible". Jane Lynch était assez proche de Naya Rivera puisqu’elle campait dans la série musicale la coach des pom-pom girls. Du côté des autres acteurs de la série, Léa Michele n’a toujours pas pris la parole.

Par Alexia Felix