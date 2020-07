Naya Rivera présumée morte : les dernières nouvelles sur les recherches en cours

Les recherches continuent pour tenter de retrouver le corps de l’actrice Naya Rivera. Depuis le 8 juillet dernier, la jeune femme découverte dans la série Glee a disparu à la suite d’une sortie en bateau avec son fils sur le lac Piru en Californie. Le petit garçon de 4 ans a fait savoir que sa mère aurait plongé dans l’eau mais ne serait jamais remontée à la surface. La police locale poursuit les recherches pour tenter de retrouver le corps de Naya Rivera, qui est à ce jour présumée morte : "Il y a beaucoup d'arbres, de plantes et autres qui sont sous l'eau et qui peuvent s'emmêler. Cela rend le lac dangereux pour les plongeurs et rend les recherches compliquées. Si le corps s'est emmêlé dans quelque chose sous l'eau, il est possible qu'il ne remonte jamais à la surface. Le but est toujours de ramener le corps de Madame Rivera à sa famille afin qu'elle puisse faire son deuil", a déclaré il y a quelques jours le shériff Kevin Donoghue lors d'une conférence de presse.

"Soyez rassurés"

En attendant de retrouver le corps de Naya Rivera, les internautes ne cessent de solliciter les acteurs de la série Glee pour en savoir davantage. Face à cette insistance, Heather Morris, l’interprète de Brittany Pierce, est sortie du silence pour livrer les dernières nouvelles sur les recherches en cours : "J'ai parlé au shérif Eric Buschow et soyez rassurés, ils usent de tous les moyens pour retrouver notre Naya. J'ai la totale assurance qu'ils font tout ce qu'ils peuvent et même plus". La jeune femme a tenu également à mettre en garde ceux qui souhaitent apporter leur aide : "Comprenez qu'il fait plus de 40 degrés ici et que si vous n'êtes pas préparés aux recherches et au sauvetage, cela pourrait conduire à une situation bien plus dangereuse pour tout le monde".

I have spoken to Sheriff Eric Buschow and rest assured they are using every single one of their resources to locate our Naya. I have full confidence that they’re doing everything they can, and probably more. We will hold off on the citizen search and rescue until we get the go — heather (@HeatherMorrisTV) July 12, 2020

Ahead that they’ll allow volunteers. Understand it’s 110 degrees here and if you’re not highly trained in search and rescue, this could end up a much more dangerous situation for everybody involved. Please be kind, compassionate and caring for those who are looking for our Naya — heather (@HeatherMorrisTV) July 12, 2020

Par Alexia Felix