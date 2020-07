Naya Rivera présumée morte : pourquoi Lea Michele a supprimé son compte Twitter

Sale temps pour Lea Michele. Actuellement enceinte de son premier enfant, l'actrice de 33 ans vit une fin de grossesse compliquée, notamment à cause des nombreuses accusations portées à son encontre depuis plusieurs semaines. En mai dernier, alors que le mouvement "Black Lives Matter" commençait à prendre de l'ampleur à l'échelle internationale, la comédienne avait été pointée du doigt par une de ses anciennes collègues de la série "Glee". Furieuse, l'actrice qui répond au nom de Sammie Ware avait interpellé Lea Michele sur Twitter et l'avait accusée de racisme en contant quelques tristes anecdotes datant de l'époque du tournage de "Glee". Accusée par d'autres actrices de la série, Lea Michele, accablée, avait fini par faire ses excuses sur les réseaux sociaux. Au lendemain de cet épisode fâcheux, Lea Michele se retrouve à nouveau au coeur de la tourmente et c'est cette fois la disparition de l'actrice Naya Rivera qui vaut à l'actrice de se faire attaquer.

HARCelée, Lea Michele ferme son compte Twitter

Si Lea Michele vient de se faire lyncher par le cast de "Glee" tout entier, tout le monde savait déjà qu'elle et l'autre star du programme, Naya Rivera (qui campait le rôle de Santana Lopez) étaient loin d'être amies. Suffisamment pour que les fans de Naya s'en prennent à Lea Michele, cinq jours après sa disparition. Depuis le 9 juillet dernier, l'actrice de 33 ans, Naya Rivera est en effet portée disparue et présumée morte après une sortie en bateau sur le lac Piru. A ce jour, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver son corps. En colère, les fans de Naya Rivera ont violemment attaqué Lea Michele : "Prenez Lea Michele et rendez-nous Naya Rivera !", "Tu l'as tuée pour être honnête", "Tu dois être contente que Naya ait disparu..." peut-on lire sur Twitter.



Nombreux sont aussi ceux qui ont reproché à Lea Michele de ne pas avoir publié de message de soutien à Naya Rivera alors que des centaines de personnalités américaines l'ont fait : "Pas un seul petit mot, tu es vraiment odieuse" ou encore "Il faut que tu montres que tu te préoccupes de Naya, même si tu ne l'aimais pas. Vous avez travaillé ensemble pendant longtemps !". Ennemies par le passé, Naya Rivera et Lea Michele avaient visiblement enterré la hache de guerre puisque Naya Rivera avait joyeusement félicité Lea à l'annonce de sa grossesse en avril dernier. Harcelée, Lea Michele a pris la décision de fermer son compte Twitter.

Par E.S.